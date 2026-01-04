吸菸救健保 菸商操弄話術

健保署副署長張禹斌強調，政府不會、也不應該期待靠更多人吸菸來維持健保財源。（資料照）

健保署：菸捐非健保主體收

菸捐近半數挹注健保，近年菸捐收入下滑是否對健保造成衝擊，引發關注。健保署副署長張禹斌強調，菸捐並非健保的主要財源，近五年菸捐挹注健保安全準備金平均每年約一三七億元，但占整體健保收入比例不到二％，「菸捐不是健保的主體收入，而是用於輔助特定公共衛生政策的財源。」

占健保收入比例不到2％

菸捐需專款專用，依法定用途分配，經費流向與執行成效可公開檢視，與菸稅統一納入國庫、由財政體系統籌運用的性質不同。

雖然菸捐有近半數挹注健保，但張禹斌形容，健保安全準備金就像制度的「緊急備用金」，在制度或外在環境出現變化時，提供緩衝空間，而非立即衝擊民眾就醫或醫界運作。

截至二〇二五年十一月底，健保保險收支累計結餘約一八八二億元，相當於可以支撐約二．七個月的保險給付。

針對菸捐收入可能持續下滑，張禹斌表示，健保署已將相關變化納入整體財務風險評估，持續密切監控安全準備金水位，目前整體運作仍屬穩健。即使未來安全準備金有壓力，健保署也會在保障民眾就醫權益不受影響前提下，透過制度微調吸收壓力。

戒菸致菸捐變少 公衛政策樂見

張禹斌也直言，健保制度的設計，本來就不是建立在菸捐必須穩定成長的前提之上，健保主要財源仍來自保費與政府撥補。他指出，若因吸菸人口下降導致菸捐減少，反而是公共衛生政策的成果，「我們不會、也不應該期待靠更多人吸菸來維持健保財源。」菸捐是否調整，仍涉及公共衛生、財政與社會影響，需由相關部會通盤評估。

有菸商主張以加熱菸、課徵菸捐「救健保」，薛光傑認為，菸捐雖是健保財源之一，但實際用於菸害防制的比例有限，政府不應讓「吸菸救健保」成為話術。

桃園長庚醫院院長、台灣肺癌學會理事長楊政達也指出，若為加強戒菸力道而調高菸捐尚可理解，若僅因健保財源不足而調整，是本末倒置。

