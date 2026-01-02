淡水運動中心整修 1/5試營運7天免費

新北市淡水國民運動中心封館105天整修後，將於1月5日回歸。圖為器械皮拉提斯專區。（新北市體育局提供）

新北市淡水國民運動中心經一〇五天封館整修，將於一月五日回歸。改裝後的體適能中心面積擴大、器材更新，游泳池空調及通風系統也全面汰換，同時新增七間團課教室及器械皮拉提斯專區，頂樓還有高爾夫練習場；一月五日至十一日試營運期間，全館免費體驗，並有課程打折優惠。

體育局表示，淡水運動中心重新開幕，整修亮點之一是將原頂樓空間活化再利用，打造戶外高爾夫推桿練習場，鋪設人工草皮，新手或想練習短桿手感的球友都能使用。

另外，綜合球館可彈性規劃羽球、籃球及匹克球等運動，新增團課空間引入器械皮拉提斯，讓運動民眾可以進行肌力、核心與穩定度訓練，全新規劃各類運動課程，包含器械課程、肌力訓練、功能性訓練、球類活動、親子與銀髮友善課程等。

體育局說，試營運期間，全館免費體驗外，課程也享八五折，體適能與游泳一對一課程九折，購買季卡贈十張VIP券、月卡贈三張VIP券，詳細資訊可搜尋淡水運動中心官網及粉專查詢。

