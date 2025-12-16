為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫界倡生物製劑納入治療 降低住院機率

    2025/12/16 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，最新國際指引已將生物製劑正式納入COPD治療建議，呼籲健保制度加速與國際接軌。（記者陳逸寬攝）

    台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，最新國際指引已將生物製劑正式納入COPD治療建議，呼籲健保制度加速與國際接軌。（記者陳逸寬攝）

    慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）近年來在國際治療策略上出現重大進展。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，最新國際指引已將生物製劑正式納入COPD治療建議，可望為中重度患者帶來新選項，學會呼籲健保制度加速與國際接軌，讓合適的病人及早受惠，降低急性惡化風險與住院機率。

    國際指引正式納入治療建議

    陳育民指出，目前因急性惡化住院的COPD患者中，每五人就有一人會在一年內死亡，顯示疾病致命性高。急性惡化常合併失代償性心臟衰竭、肺炎、肺栓塞等併發症，使病情更加複雜，直接影響存活率與生活品質。一旦進入反覆急性惡化循環，住院間隔將縮短，疾病惡化速度也會明顯加快。

    針對治療現況，陳育民表示，過去多仰賴吸入劑等傳統治療，但臨床上仍有近半數患者控制不佳。今年最新國際指引GOLD已正式納入新型生物製劑，可有效降低中重度患者的急性惡化率，並改善肺功能與生活品質。台灣胸腔暨重症加護醫學會也已同步更新國內指引，呼籲健保加速接軌，縮短新治療可近性落差。

    陳育民指出，COPD屬全身性慢性發炎疾病，常合併多重共病，在中重度階段導入新型治療策略，有助減少住院並延緩疾病進展。學會推動低劑量電腦斷層（LDCT）檢查時，也同步評估肺氣腫變化，更早掌握病程。

    年輕病友協會理事長潘怡伶表示，COPD照顧者多為青壯族群，病人反覆住院造成沉重經濟與照護壓力。穩定有效的治療可減少住院、維持生活自理能力，也有助降低家庭負擔並提升社會生產力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播