醫界倡生物製劑納入治療 降低住院機率

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，最新國際指引已將生物製劑正式納入COPD治療建議，呼籲健保制度加速與國際接軌。（記者陳逸寬攝）

慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）近年來在國際治療策略上出現重大進展。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，最新國際指引已將生物製劑正式納入COPD治療建議，可望為中重度患者帶來新選項，學會呼籲健保制度加速與國際接軌，讓合適的病人及早受惠，降低急性惡化風險與住院機率。

國際指引正式納入治療建議

陳育民指出，目前因急性惡化住院的COPD患者中，每五人就有一人會在一年內死亡，顯示疾病致命性高。急性惡化常合併失代償性心臟衰竭、肺炎、肺栓塞等併發症，使病情更加複雜，直接影響存活率與生活品質。一旦進入反覆急性惡化循環，住院間隔將縮短，疾病惡化速度也會明顯加快。

針對治療現況，陳育民表示，過去多仰賴吸入劑等傳統治療，但臨床上仍有近半數患者控制不佳。今年最新國際指引GOLD已正式納入新型生物製劑，可有效降低中重度患者的急性惡化率，並改善肺功能與生活品質。台灣胸腔暨重症加護醫學會也已同步更新國內指引，呼籲健保加速接軌，縮短新治療可近性落差。

陳育民指出，COPD屬全身性慢性發炎疾病，常合併多重共病，在中重度階段導入新型治療策略，有助減少住院並延緩疾病進展。學會推動低劑量電腦斷層（LDCT）檢查時，也同步評估肺氣腫變化，更早掌握病程。

年輕病友協會理事長潘怡伶表示，COPD照顧者多為青壯族群，病人反覆住院造成沉重經濟與照護壓力。穩定有效的治療可減少住院、維持生活自理能力，也有助降低家庭負擔並提升社會生產力。

