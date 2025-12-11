治水、河岸改造 北市百億打造親水城市

「景美溪與指南溪匯流口護岸再造工程」讓過去「三面光」的混凝土渠道，復育成自然生態河相。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安就職將滿三週年，昨天上午他到景美溪及指南溪匯流口視察護岸再造工程，透過水利工程處的簡報，展現在防洪、生態工作的施政成果，蔣萬安致詞時說到，大家羨慕首爾的清溪川、巴黎的塞納河或紐約的哈德遜河，台北也投入近百億經費，希望台北成為一個親水城市，讓市民感受到親水的幸福感。另對於本報檢視三週年施政，市區塞車之苦越發嚴重，蔣萬安表示，部分改善措施有成效，持續聆聽各界意見，加倍努力改善。

市區塞車 蔣萬安︰加倍努力改善

水利處簡報指出，「景美溪與指南溪匯流口護岸再造工程」讓過去「三面光」的混凝土渠道，復育成自然生態河相，是一項生態河川的典範工程，榮獲多項大獎；蔣萬安說，很久沒到母校政大，感覺跟他大學念書很不一樣，以前這裡叫「醉夢溪」，承載他很多的記憶，現在讓民眾可以看到全新風貌。

蔣萬安說，他上任三年來，投入防洪治水及水岸改造的經費已達數十億元，包括應對極端氣候挑戰，五年投入六十五億元提升全市降雨容受力達每小時八十八．八毫米；投入卅二億元推動廿八件河岸改造計畫，讓台北成為與水親近的城市，其中「淡水河岸空間環境營造計畫」投入十八億元，將河岸外推十八公尺，打造全長四公里的水岸廊道。

對於不見減緩的塞車問題，蔣萬安提到大家都會聯想到內湖交通塞車，他從上任第一天就非常重視，也做了一些改善，看到相關成效，當然還有努力的空間，會持續聆聽各界的意見，對整體交通的改善「加倍努力」。

