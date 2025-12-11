台中總預算二讀 政黨協商統刪6億

附帶決議凍結包括購物節等歲出預算共6.7億 須專案報告後始得動支

台中市議會十日進行市政府明年度預算二讀會，多名議員質疑台中購物節連辦多年，對台中無實際經濟效益，台中爆非洲豬瘟後廚餘去化問題懸而未決，停車位一位難求，但市府卻從環保及停管等基金大挖四十六億當金庫，揚言相關預算應刪除，經政黨協商後二讀通過台中市明年度總預算歲入歲出預算統刪六億元。

此外，議員陳俞融質疑警方接連「蓋牌」重大治安事件，也要求凍結市警局公關等預算等；昨日二讀會附帶決議凍結包括台中購物節等歲出預算共六億七千餘萬元，各須專案報告後始得動支。

台中市明年度總預算案編列歲入預算總額一八三六．六七億元，歲出預算總額一九八〇．〇五億元，歲入歲出差短一四三．三八億元，昨在議會進行二讀會。

議員批購物節無經濟效益 省下經費普發現金

市議員陳淑華指出，台中購物節辦到明年累計花廿二億，實質未創造經濟加乘效果，只顧做市長大外宣，應把購物節的錢省下來普發現金給市民；議員周永鴻也指出，台中市府明年新增二九五億的統籌分配款，財政局仍喊歲入歲出有短絀，要求交通罰款廿三億歲入及各局處特別費全刪除；市議員林德宇也要求環保局廚餘去化追加預算及計畫等未提出前，刪除市長盧秀燕跟環保局吳盛忠的特別費。

議員質疑停管、都更及環保基金46億流入市庫

議員江肇國更質疑，台中停車位不足、廚餘垃圾去化及都更問題均懸而未決，市府明年歲入預算竟從停管、都更及環保等三大基金挖走四十六億繳進市庫的大水庫，成為公務預算，「被市長挖來當金庫」，也要求刪除。

議員陳俞融另質疑，台中市警局接連「蓋牌」重大治安事件，也要求凍結警察局公共關係室及警察局「媒體及宣傳費用」預算。

針對議員意見，經政黨協商後二讀通過歲入歲出統刪六億，除歲出部份依教育文化委員會審議意見刪除新聞局一般業務費十六萬元外，其餘刪減項目由市政府自行調整；另附帶決議凍結包括台中購物節等歲出預算共六億七千餘萬元。

