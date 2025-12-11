台中YouBike 明年起未投保不得租借

台中市每天平均有六至七萬人騎乘YouBike，為保障使用者安全，交通局表示，自明年元月一日起，全面落實「未投保、不得租借」制度，未完成YouBike二．〇及YouBike二．〇E公共自行車投保的市民，租借系統將全面鎖定借還功能，便無法再租借。

交通局長葉昭甫表示，市府自今年四月一日起，實施未投保者不得使用YouBike二．〇E電輔車，以及未完成投保意願調查者不得租借YouBike二．〇等措施，目前YouBike投保率已達九六％，雖然已不算少，但是以目前台中市約二三二萬名微笑單車會員，還有九．二八萬人未投保，為持續守護市民騎乘安全，從明年元月一日起全面落實「未投保、不得租借」制度。

請繼續往下閱讀...

仍有9.28萬人未投保

台中市二〇一四年七月開始試營運YouBike，至今年十二月九日止YouBike二．〇站點突破一七〇九站，二．〇為一二四三七輛、二．〇E為四五〇輛，共一二八八七輛，累計騎乘人次將近一．二億。

交通局表示，台中市每天騎乘YouBike人數，規模等同台中捷運綠線日旅運量，市民已習慣使用YouBike當接駁、短程的代步工具，十一月二十八日刷新紀錄，單日飆上七萬三千人次，顯示使用率持續攀升，在騎乘量大幅增加之際，加強安全防護與投保率更是刻不容緩。

交通局指出，此一投保完全免費，民眾要投保有兩個平台，第一個是登錄微笑單車官網，就登錄會員之後勾選投保欄位，第二個是進去微笑單車App，進入會員平台勾選投保欄位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法