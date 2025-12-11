華中橋機車引道事故多 議員促截彎取直

華中橋7年前增設匝道並調整機車道動線，新北市中和往萬華方向，從直行改成急轉三連彎。（議員劉耀仁提供）

動線三連彎 鄰近護欄布滿撞擊痕跡 市府︰3個月檢討評估

華中橋為往來台北市萬華區、新北市中和區的要道，台北市政府二〇一八年在華中橋增設匝道銜接水源快速道路，汽車不用再繞行緊鄰果菜市場跟魚市場、容易塞車的富民路，另建機車引道，將機車動線從直行改成三連彎。六旬男子日前從中和往萬華方向，騎經彎道自摔不治，家屬牽車時又在同樣地方目睹騎士自撞，質疑轉彎幅度過大。議員劉耀仁批評地方多年反應事故頻仍，建議截彎取直或比照中正橋開放汽機車共道至今未果；昨市府回應，三個月檢討評估。

請繼續往下閱讀...

事故家屬︰將安全的路還給機車族

六旬男子家屬昨天和劉耀仁、交通及工程單位現場會勘。家屬指出，死者出事當晚剛下完雨，車速不快，未料突然打滑自摔，頭部重創身亡。隔幾天返回現場牽車時，又看到年輕騎士自撞斷了兩顆牙，觀察發現鄰近護欄從六年前的完好無缺，如今滿布新舊撞擊痕跡，既然政府可以給汽車方便，也應將安全的路還給機車族。

劉耀仁︰應開放汽機車共用車道

劉耀仁說，七年前市府在華中橋增設匝道，排擠原有機車道空間，車動線被迫改成三段急彎，視距不足、反應時間縮短，事故層出不窮，交通局和新工處應立即啟動道路安全評估，能否恢復原有直行車道，如果無法改彎取直，可比照中正橋或光復橋開放汽機車共用車道，限期內提出具體改善計劃，不能再以零碎設施改善面對市民用路安全。

市府回應，機車彎道曲線、傾角均依市區道路及附屬設施規範設計，三處長度約一六〇公尺、寬度三．五公尺，新工處和交通局將針對道路硬體設施及交通部分，三個月評估研議改善方案，其中，機車行駛主橋的方案，需與新北市交通局共商，改善前會先辦理會勘，短期內規劃機車道新增標誌及提升改善標誌反光性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法