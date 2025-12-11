《台北市長蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導—人本交通篇》行人政策規則亂 車輛停讓申訴率高

市區自行車道不足又不連貫，連市長蔣萬安去年騎自行車也因不熟規則騎上斑馬線被罰八百元。（擷取自蔣萬安IG、臉書）

YouBike前30分鐘免費卻無車可借 自行車道標示不清 導致人車爭道

記者董冠怡／特稿

市長蔣萬安二〇二二年一上任，外媒即批評台灣是「行人地獄」，三年來多管齊下改善通行環境，死傷人數減幅近十五％，但行人政策太多、規則繁亂，致使民眾無所適從。市府嚴格取締汽機車不停讓行人，有效提升行人優先意識，但申訴率也高引民怨。去年恢復YouBike前卅分鐘免費，使用量成長近六成，微笑單車公司雖因此每年營收增加二億，但無車可借問題未解，且市府建置自行車道長度不足又不連貫，標線、標示不清，更導致人車爭道頻傳。

改善人行環境 死傷人數減幅14.7％

前年起市府成立府級專案小組，整合跨局處資源，檢討路口設計、調整行穿線位置、增設庇護島及實體人行道、行人綠燈早開、騎樓整平等，專案改善學校、醫院、公園周邊人行環境，十月提前完成四十五所醫療院所、二二三所學校周邊步行空間優化。統計二〇二二年至今死傷人數，從一七八五人逐年降至今年一五二二人，減幅十四．七％。

鋪面、標線顏色多 讓人眼花撩亂

前年北市率先在師大商圈推動「行人友善區」，但近三年累計只有卅八里報名，僅佔全市八．三％，縮減車位影響申辦意願，導致推廣牛步，但同時又推「行人優先區」，在特定路段行人優先，鋪面顏色有藍有紅，加上現行的白色標線、黃色速限、綠色標線型人行道，不僅政策名稱相似，標誌、標線更是眼花撩亂。

交通部前年六月加重不停讓行人罰鍰至六千元，北市去年取締二萬七千多件，但申訴率十五．三九％，撤單率廿八．〇七％，凸顯用路人對於和行人間「停、讓」定義，與執法單位的認知落差不小，也存有誤判空間。

自行車道未達四成 穿越線不全面

標示過多或不清不只影響行人，連自行車也受害。市區自行車道不足又不連貫，加上人行道寬度不一，北市人行道長約一千三百公里，自行車道（含人車共道與人車分道）總長四一二．五三公里，不到四成，其餘自行車不能騎上人行道，只能騎馬路，遇到騎樓要下車牽行，一條路上上下下很不安全，遇到路口應有自行車穿越線，但大部分路口都只有斑馬線，需下車牽行過馬路，結果連蔣萬安去年騎自行車都因不熟規則吞罰八百元。

微笑公司年收增2億 傷害險保費卻下降

去年恢復的YouBike前卅分鐘免費政策，平均每日使用量從十二．六萬增至十九．九萬人次，漲幅五十八％，市府補助預算從恢復前的二．二億元，成長至今年五．六億元；微笑單車公司營運收入也從五．五三億元增至去年七．四九億元，收入因免費政策大幅增加二億，服務卻未等比提升，大當機每年發生，今年甚至影響兩萬多名用戶，今年傷害險保費也不增反減，理賠樣態僅限身故、失能、住院、骨折等重大傷害，今年統計至九月，僅理賠八十六件、共一三七萬元。

在車輛調度服務上，市府持續擴增場站及車輛數，明年目標二千站，業者也加派人力和貨車調度，見車率（站上有車時間／服務時間）已達九成以上，但高見車率不代表就能借到車，因站點上有一台車就算「見車」，所以熱門站點尖峰時段經常無車可借，台大周邊更是長期缺車。

北市多管齊下改善通行環境，但行人政策太多、規則繁亂，圖為基隆路、忠孝東路口人車在斑馬線上爭道。（記者董冠怡攝）

