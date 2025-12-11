釋迦季登場！大目釋迦香甜綿密 鳳梨釋迦口感Q彈

釋迦鮮果及加工產品。（農糧署提供）

目前是釋迦冬果上市的季節，農業部農糧署表示，今年鳳梨釋迦受颱風影響小，產量比去年增加五成以上，但受鳳梨釋迦持續轉作等影響，產量仍比常年減少八％，大目釋迦產量則因結果期被颱風吹落許多，產量僅有去年五成。

大目釋迦量少品質佳

國產釋迦產季自十二月登場，農糧署表示，釋迦主產地在台東，今年雖逢楊柳颱風侵襲，鳳梨釋迦產量未受影響，大目釋迦則因為結果期，許多果實都被吹落，不過上市的釋迦品質均佳，呈現「風雨後更香甜」的亮麗成果。

鳳梨釋迦產量年增5成 但仍比常年減少

農糧署組長范國慶說明，去年因颱風接連侵襲東部，鳳梨釋迦產量大減，今年鳳梨釋迦比去年產量增加五十三％，但仍比常年減少，主要是因農糧署近年輔導果農轉作榴槤、紅毛丹等；鳳梨釋迦與大目釋迦各有不同風味，大目釋迦果肉柔軟綿密，甜味濃厚，是多數民眾熟悉的經典香甜滋味；鳳梨釋迦果肉扎實Q彈、帶鳳梨香氣，呈現甜中帶微酸的熱帶水果風味。

為讓民眾更容易買到美味的釋迦，農糧署近年積極拓展通路，從傳統市場、超市到電商平台均可方便購得。

