政院今拍板人工生殖法草案 代理孕母脫鉤處理

行政院會今日預計通過「人工生殖法」修正草案，行政院政務委員陳時中表示，代理孕母將脫鉤處理。（記者鍾麗華攝）

行政院院會今日預計通過「人工生殖法修正草案」，草案放寬女同志配偶、滿十八歲單身女性使用人工生殖技術，且必須使用自身的子宮和卵子，術前須進行子女最佳利益評估、簽署受術配偶同意書，確認親子關係成立，受術前也能知悉捐贈者國籍、血型及膚色。至於爭議較大的代理孕母則脫鉤處理。

放寬同性婚姻、單身女性族群適用

行政院政務委員陳時中表示，現行不孕夫妻能使用人工生殖技術，草案擴大納入同性婚姻和單身女性族群。未來人工生殖必須符合子女最佳利益、年滿四十五歲須經檢查評估沒有不適合懷孕情形，同時要有子宮，因男同志涉及代孕議題，並不適用。

至於同婚者資格部分，陳時中解釋，必須依據司法院釋字第七四八號解釋施行法合法登記者，用自己子宮生育；至於未婚婦女部分，則須年滿十八歲、適合人工生殖，且要以自身的卵子與子宮進行人工生殖。

修正草案並新增「鞏固親子關係」，確保人工生殖子女擁有雙親，不須再赴法院認定，只要簽下受術配偶同意書，親子關係即成立，代表植入後不能隨意撤銷，如果同性婚姻被撤銷或是無效，親子關係仍存在。

修正草案也擴大「血緣知悉權」，若人工生殖生育的子女進行重大疾病移植、重大遺傳性疾病時，在取得捐贈者同意情況下，可查詢捐贈者姓名及聯絡方式等資訊。

衛福部組改 設立兒家署、長照署

行政院院會今天也預計通過相關組織法修正草案，衛福部將設立「兒少及家庭支持署」，落實總統健康台灣願景、重視兒少權益與保護；也將整合長期照顧司與社會及家庭署，成立「長期照顧及社會發展署」，推動長者、身心障礙者權益及福利。

