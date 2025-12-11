交通部道安宣導 強化「長者勿違規穿越馬路」

交通部昨公布1至9月道安統計。其中1至9月道路交通行人死亡263人，跟去年同期相比增加10人、4％。（記者蔡昀容攝）

路口停讓文化漸有成效 路口死亡人數年降幅4％

今年一至九月道路交通事故行人二六三死，比去年同期增加十人、四％，但路口死亡人數，年降幅約三至四％，顯示路口停讓文化漸有成效，至於路段死亡以高齡族群最多，比例過半，交通部將加強宣導高齡者勿違規穿越馬路，減少憾事發生。

路段死亡高齡族最多 比例過半

交通部昨公布，一至九月「卅日整體死亡人數」二〇八四人，比去年減少八十三人、三．八％。進一步分析死者身分，行人佔二六三人，比去年增加十死、四％；若以年齡來看，六十五歲以上高齡者佔八八三死，比去年減少廿八人、三．一％。

縣市方面，「卅日整體死亡數」高雄二二八人最高，比去年增加七人；台南二二五人，比去年增加十八人，增加數最多。「卅日行人死亡數」台中市四十八人，比去年增加十人，死亡數及增加數皆最高。

對於昨天公布一到九月行人死亡總數增加，路政及道安司司長吳東凌表示，整體為下降趨勢，屬短暫波動，會持續朝道路交通死亡年降七％目標努力。

吳東凌說明，行人事故發生地大致分為路口及路段。在停讓文化推動下，路口死亡人數的年降幅約三至四％；路段死亡以高齡族群占比最高，達五十五．六％，前三大肇因是「恍神、緊張、分心」、「未依標誌標線穿越道路」、「不當駕駛行為」，接下來將針對高齡違規穿越道路進行宣導，例如路老師宣導、製作圖卡等。

路口雙色照明助事故降 明年再增200處

另，交通部政次陳彥伯說，公路局推動路口雙色照明改善計畫，路段採黃光，路口採白光，提醒駕駛行經路口提高警覺，截至十一月底完成二七五處路口，預計年底逾三百處，明年目標改善兩百處。

