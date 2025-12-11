為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    交通部道安宣導 強化「長者勿違規穿越馬路」

    2025/12/11 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    交通部昨公布1至9月道安統計。其中1至9月道路交通行人死亡263人，跟去年同期相比增加10人、4％。（記者蔡昀容攝）

    交通部昨公布1至9月道安統計。其中1至9月道路交通行人死亡263人，跟去年同期相比增加10人、4％。（記者蔡昀容攝）

    路口停讓文化漸有成效 路口死亡人數年降幅4％

    今年一至九月道路交通事故行人二六三死，比去年同期增加十人、四％，但路口死亡人數，年降幅約三至四％，顯示路口停讓文化漸有成效，至於路段死亡以高齡族群最多，比例過半，交通部將加強宣導高齡者勿違規穿越馬路，減少憾事發生。

    路段死亡高齡族最多 比例過半

    交通部昨公布，一至九月「卅日整體死亡人數」二〇八四人，比去年減少八十三人、三．八％。進一步分析死者身分，行人佔二六三人，比去年增加十死、四％；若以年齡來看，六十五歲以上高齡者佔八八三死，比去年減少廿八人、三．一％。

    縣市方面，「卅日整體死亡數」高雄二二八人最高，比去年增加七人；台南二二五人，比去年增加十八人，增加數最多。「卅日行人死亡數」台中市四十八人，比去年增加十人，死亡數及增加數皆最高。

    對於昨天公布一到九月行人死亡總數增加，路政及道安司司長吳東凌表示，整體為下降趨勢，屬短暫波動，會持續朝道路交通死亡年降七％目標努力。

    吳東凌說明，行人事故發生地大致分為路口及路段。在停讓文化推動下，路口死亡人數的年降幅約三至四％；路段死亡以高齡族群占比最高，達五十五．六％，前三大肇因是「恍神、緊張、分心」、「未依標誌標線穿越道路」、「不當駕駛行為」，接下來將針對高齡違規穿越道路進行宣導，例如路老師宣導、製作圖卡等。

    路口雙色照明助事故降 明年再增200處

    另，交通部政次陳彥伯說，公路局推動路口雙色照明改善計畫，路段採黃光，路口採白光，提醒駕駛行經路口提高警覺，截至十一月底完成二七五處路口，預計年底逾三百處，明年目標改善兩百處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播