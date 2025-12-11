急診、家醫列入大外科惹議 專家籲：風險分級取代科別「一刀切」

醫美手術醫師資格納入家醫及急診專科，衛福部長石崇良昨在立院表示，不認同將家醫科與急診科納入「大外科」，將再與醫界商議。（記者陳志曲攝）

針對家醫科、急診科是否可執行美容醫學手術所引發的修法爭議，專家認為，關鍵在於醫師是否具備與醫療行為風險相對應的專業訓練與臨床能力，可思考透過風險分級制度，取代以科別「一刀切」的管理方式。

民眾黨立委陳昭姿昨質疑，衛福部原宣示將嚴管醫美、強化醫師資格，後續協商卻出現「髮夾彎」，可執行醫美手術的科別擴增至十一科，她特別點名家醫科，指出其住院醫師訓練中侵入性醫療操作相對有限，卻被納入可執行抽脂等醫美手術的科別，質疑相關決策的專業基礎。

蔡兆勳：應檢視醫師實際訓練、臨床能力

對此，台灣家庭醫學醫學會副理事長蔡兆勳坦言，家醫科在住院醫師訓練期間，侵入性手術操作的訓練時數，確實少於一般外科，因此未來若要執行侵入性較高的醫美手術，勢必需在原有訓練基礎上持續補強，確保醫師有能力安全完成手術。

但蔡兆勳強調，家醫科訓練本就涵蓋多個外科系統，包括一般外科、婦產科、泌尿科與急診等輪訓，累積約半年外科相關經驗，能接觸基本外科處置。他認為，與其以科別設限，不如檢視醫師實際接受的訓練內容與臨床能力，制度設計若能對準病人安全，更有助取得社會理解。

陳維恭：制度應明確對應訓練與風險

台灣急診醫學會榮譽理事陳維恭則指出，急診醫師日常即執行清創、縫合等小型手術，但這類處置與高風險整形手術在本質上並不相同，就算同屬外科體系，不同專科之間也不代表可以互相涵蓋。

他強調，醫美並非單一醫療行為，而是橫跨範圍極大的醫療光譜，若制度能明確對應訓練與風險，不僅有助凝聚共識，也能讓政策討論回到專業與病人安全，而非陷入科別之爭。

