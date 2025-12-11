高雄車站2B月台門 明年3月啟用

台鐵高雄車站月台門計畫的基柱已就定位，引起乘客好奇。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站二B月台近期出現數十根白色柱子，引起乘客好奇，站長黃登瑞表示這是月台門計畫的基柱，預計明年三月啟用。

台鐵每年平均十餘件落軌，基於乘客安全，選在高雄車站試辦月台門計畫，近期正式施設全段月台門，廿多根柱子出現在月台，引起乘客好奇。

台鐵說明，全台第一處月台門計畫在高雄車站第二月台B側辦理，將設置全長三百公尺的纜繩式升降月台門，總經費約一．五億元，再選擇其他車站續辦。

新型纜繩式月台門搭配機械扭力、具耐衝擊性，一般人撞上會反彈，且因繩索特性不易攀爬翻越；月台門設有控制盤，遇緊急逃生時可解除扭力，一隻手即可抬起繩索門。

高雄站長黃登瑞指出，近期出現的月台門柱共廿餘座，因為台鐵列車車型多種，門柱距離是經過計算後才定位，柱子間距並不完全相同；接下來將搭設基柱間的電子感應裝置，最後裝設纜繩式升降門體，預計明年三月啟用。

黃登瑞表示，月台門對台鐵是全新設施，高雄車站配合月台門設置，二B月台上的部分號誌、字牌已做調整，確保司機員與車長視野可及；車站會針對月台門進行許多狀況演練與強化運作機制，希望提升整體乘車品質與安全性，但初期可能有一些須調整處，籲請乘客體諒。

