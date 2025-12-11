為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄車站2B月台門 明年3月啟用

    2025/12/11 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    台鐵高雄車站月台門計畫的基柱已就定位，引起乘客好奇。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站月台門計畫的基柱已就定位，引起乘客好奇。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站二B月台近期出現數十根白色柱子，引起乘客好奇，站長黃登瑞表示這是月台門計畫的基柱，預計明年三月啟用。

    台鐵每年平均十餘件落軌，基於乘客安全，選在高雄車站試辦月台門計畫，近期正式施設全段月台門，廿多根柱子出現在月台，引起乘客好奇。

    台鐵說明，全台第一處月台門計畫在高雄車站第二月台B側辦理，將設置全長三百公尺的纜繩式升降月台門，總經費約一．五億元，再選擇其他車站續辦。

    新型纜繩式月台門搭配機械扭力、具耐衝擊性，一般人撞上會反彈，且因繩索特性不易攀爬翻越；月台門設有控制盤，遇緊急逃生時可解除扭力，一隻手即可抬起繩索門。

    高雄站長黃登瑞指出，近期出現的月台門柱共廿餘座，因為台鐵列車車型多種，門柱距離是經過計算後才定位，柱子間距並不完全相同；接下來將搭設基柱間的電子感應裝置，最後裝設纜繩式升降門體，預計明年三月啟用。

    黃登瑞表示，月台門對台鐵是全新設施，高雄車站配合月台門設置，二B月台上的部分號誌、字牌已做調整，確保司機員與車長視野可及；車站會針對月台門進行許多狀況演練與強化運作機制，希望提升整體乘車品質與安全性，但初期可能有一些須調整處，籲請乘客體諒。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播