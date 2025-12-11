為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄媽祖港橋改建完工 今全線通車

    2025/12/11 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市連接鳳山、前鎮的媽祖港橋，在今天中午全線通車。（高雄新工處提供）

    高雄市連接鳳山、前鎮的媽祖港橋，在今天中午全線通車。（高雄新工處提供）

    橫跨前鎮、鳳山 歷經3年半 提前通車 橋寬拓增至25米 完善人行空間

    橫跨高雄前鎮區、鳳山區的媽祖港橋，歷經三年半改建已進入完工收尾；高雄市政府昨宣布，提前至今天中午全線通車。

    腹地小、地質複雜 施工難度高

    媽祖港橋位於五甲三路及中山四路口，緊鄰捷運紅線前鎮高中站，施工腹地狹小且地質複雜，且需採半半施工維持車輛通行，施工難度高於一般橋梁工程。加上媽祖港橋下方為高雄捷運黃線，在媽祖港橋改建同時，由捷運局投入經費約一億元，啟動下方橋墩的「地質改良作業」，以利後續隧道潛盾施工安全，所以上下游側橋梁改建時程，比原規劃工程多費時約一年。

    副市長林欽榮昨上午前往工地感謝施工團隊如期完工，宣布今天中午全線通行，也指示警力與義交持續站崗為期兩個月，以確保交通順暢。

    採鋼構梁型式 車道容量增10％

    工務局新工處表示，媽祖港橋改建後全長五十九公尺、橋寬拓增至廿五公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供三車道、往鳳山方向兩車道及人行道，可大幅提升通行效率與安全。

    新工處指出，目前上游側鋼梁吊裝與橋面混凝土澆置均已完成，前晚及昨晚利用夜間進行橋面及周遭路面AC鋪設與標線畫設。

    交通局說明，依據交通局智慧運輸中心數據顯示，過去三年半施工期間在嚴謹控管下，透過周邊號誌時制動態調整、交控設備布設及警力站崗，車流狀況維持穩定，其中替代道路海邦橋（鎮海路）往東車流增加二成，顯示交通分流成效佳。

    媽祖港橋改建完成後，南側增加人行道完善該路段人行空間，搭配媽祖港橋上下游車道配置調整，車道容量可增加十％，提升道路旅行服務水準，將可改善前鎮與鳳山五甲地區的區域交通。

