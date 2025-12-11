為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    萬丹紅豆田近2千公頃 強化產銷履歷

    2025/12/11 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣萬丹鄉水泉村長李協振種紅豆種了一輩子，他表示，正召集農民組成產銷班加入產銷履歷。（記者羅欣貞攝）

    屏縣萬丹鄉紅豆耕種面積近兩千公頃，全國最多，面對進口紅豆競爭、極端氣候考驗，強化產銷履歷、建立品牌是當務之急，農糧署、動植物防檢署、農改場等單位昨與農民座談，針對綠鬣蜥危害、提升競爭力等問題提出因應方案，讓農民安心耕作。

    民進黨立法委員徐富癸與屏東縣議員許展維昨在萬丹鄉廈北社區舉辦「紅豆產銷履歷建置及推動用藥安全講習」，徐富癸表示，萬丹紅豆嫩芽常被綠鬣蜥啃食殆盡，他已向行政院與農業部反映農民困境，並爭取追加七千萬元防治經費，用於補助專業獵人、協助農民圍網與驅蜥所需資材。

    許展維指出，全國紅豆種植面積五千五百公頃，其中萬丹鄉近兩千公頃，為全國之最，目前加入產銷履歷不到五百公頃，面對市場變動與外來危害，田間管理及產銷履歷更需要全面提升。

    農糧署分署長賴明陽表示，將透過講習協助豆農深入理解產銷履歷制度、田間紀錄要求與採後處理標準，提升產品一致性，有助拓展更多高價市場。

    屏縣農業處技正吳振碩也表示，縣府將持續協助農民合作供貨、推動選別與包裝規格化，讓萬丹紅豆在品質與安全上更具國際競爭力。

    萬丹鄉水泉村長李協振表示，雖然還沒有加入產銷履歷，但已知道有價格可更穩定等好處，目前正召集農民們組成產銷班，盡快申請產銷履歷。

