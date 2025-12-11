世界原民運動會在來義 10國千人競逐

世界原住民族傳統運動會昨天在屏東來義高中登場，選手代表宣誓。（記者陳彥廷攝）

世界原住民族傳統運動會昨天在屏東來義高中登場，晚間開幕式由奧運會金牌國手郭婞淳上聖火台點燃聖火，象徵全世界原住民傳統運動項目的最高層級競技賽事正式展開，原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur指出，經過多年努力，台灣終於籌辦國際級的原住民族運動賽會，邀請來自十國、二十八支代表隊共一千一百位選手齊聚一堂，以運動作為語言，展開文化交流。

台灣首度舉辦 郭婞淳點燃聖火

台灣首度舉辦的世界原住民運動盛事，獲得馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓、美國、加拿大、日本的原住民前來共襄盛舉，運動部長李洋、屏東縣長周春米及各國駐台代表到場鼓勵選手。

曾智勇表示，本屆運動會不僅是體育賽事，更要讓台灣成為世界原住民族看見彼此、理解彼此的重要平台，將持續推動全球原住民以傳統競技會友，將台灣原住民族文化與國際連結，與世界做朋友。

排灣、魯凱族東道主 隊伍龐大

周春米說，作為東道主，屏東的排灣、魯凱族隊伍的規模最大，希望用屏東最熱情的文化招待所有各國的朋友，讓國際友人徜徉在屏東的人文與風情美景中。

3天賽程 挑戰10傳統競技

原民會指出，選手們將在三天賽程中挑戰十項傳統競技，包括傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇及傳統樂舞等，呈現不同族群的身體記憶與技藝脈絡。

原民會強調，首屆賽事以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide（連結世界原住民族）」精神為核心，象微世界原住民族在台灣匯聚，共同分享文化底蘊，並以最躍動的姿態展現族群能量。

昨晚開幕式由三百多位演出者透過樂舞、聲響與當代創作，展現南島文化的節奏與精神，讓世界原住民族的尊重與友誼在台灣相聚。

