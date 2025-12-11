為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員曝公文 「味全龍」解約新竹棒球場

    2025/12/11 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    龍來要求竹市府返還履約保證金公文曝光，市議會民進黨團籲市府不要再說謊了。（記者洪美秀攝）

    龍來要求竹市府返還履約保證金公文曝光，市議會民進黨團籲市府不要再說謊了。（記者洪美秀攝）

    要求返還履約金和1068萬投資成本 市府︰仍在契約暫停履行階段

    新竹市立棒球場二〇二二年七月重建後只打兩場職棒賽事就停賽停擺超過近三年半，高虹安市府至今還原地踏步推動球場改善工程，原本將新竹棒球場當成雙主場的龍來公司（味全龍），因無法營運，多次傳出龍來公司擬與市府解約消息，市府都否認並稱雙方仍維持合作關係。市議員楊玲宜昨在市議會臨時會工務處與教育處進行棒球場改善進度專案報告時，出示由市府內部吹哨者提供的公文指出，龍來公司早已委託律師行文給市府，要求市府返還五百萬元的履約保證金和已投入營運的一〇六八萬投資成本，打臉市府的說法，批高虹安與邱臣遠市府公然說謊。

    出示市府內部吹哨者提供文件

    楊玲宜提到，龍來公司早在今年四月及七月行文給市府，要求返還五百萬的履約保證金，原因就是棒球場未改善完成也無法啟用，市府對外稱與龍來有良好的合作關係，實際上龍來公司不堪球場無法營運而衍生的營運虧損，要中止與市府的契約，卻被市府拖延及綁架，如今市府還有與先前棒球場統包商巨佳營造的民事求償與刑事訴訟，能否在明年重啟仍是未知數，棒球場三年多來被高虹安市府進行政治操作，挖爛球場，受害的是球迷與市民。

    議員批高虹安與邱臣遠市府說謊

    龍來公司聲明稱，考量球場重啟時程、營運成本與未來可行性，公司將會審慎評估所有選項。後續相關討論也都會在互信基礎上，依法進行。龍來公司將持續致力推廣棒球運動，願意與市府、各級學校及體育界保持良好合作。

    市府教育處代理處長張品珊稱，市府在二〇二三年五月一日與龍來簽訂契約暫停履行的協議，且在多次協調過程，有補償龍來公司基礎維運成本費用的一半，共六二四萬餘元，此案目前仍在契約暫停履行階段，且無設定暫停履行期限。

    新竹市立棒球場重啟無期，目前棒球場還掛著味全龍主場的招牌。 （記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場重啟無期，目前棒球場還掛著味全龍主場的招牌。 （記者洪美秀攝）

    新竹市議員楊玲宜昨在議會出示公文指出，龍來公司委託律師行文給市府，要求返還五百萬元的履約保證金和一〇六八萬投資成本。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市議員楊玲宜昨在議會出示公文指出，龍來公司委託律師行文給市府，要求返還五百萬元的履約保證金和一〇六八萬投資成本。（記者洪美秀翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播