廢「惡法」公投案 桃市綠營協助連署

人民作主志工團發起公投廢止被藍白兩黨「修惡」的憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，希望解決憲法法庭遭癱瘓、公民罷免權遭限縮等問題，民團呼籲利用「自然人憑證」參加電子連署，尚無憑證者可至任一個戶政事務所申請，沒有讀卡機與電腦上網連署者，可至民進黨桃園市黨部與三位立委、十四位議員服務處獲得協助。

「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」公投案（九〇〇一案），連署期限至明年一月底；廢止選罷法之罷免提議人、連署人需附國民身分證正反面影本案（九〇〇二案、九〇〇三案），及廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金公投案（九〇〇四案），連署期限到明年三月底。

每案的連署門檻都是廿九萬三二二八人，九〇〇一案昨突破七萬人連署，仍亟需各界響應連署才能達標，每案要旨、連署網址與自然人憑證申請方法等資訊，可上網（https://www.civilmedia.tw/archives/136421）查詢。

有協助公投連署的民進黨議員服務處，包括大溪區陳治文、楊梅區鄭淑方、龍潭區張肇良、八德區許家睿；龜山區陳雅倫、李宗豪；平鎮區王珮毓、劉仁照；桃園區黃家齊、余信憲與黃瓊慧；中壢區黃崇真、魏筠與彭俊豪。

立委王義川青山總本部（中壢區青山路八十二號）、立委郭昱晴服務處（桃園區金門二街二三八號）、立委林月琴服務處（楊梅區萬大路三十九號），及民進黨桃市黨部（桃園區中平路一〇二號十五樓）、南區辦公室（中壢區中豐路六號）也提供連署服務。

