統刪歲出3億 桃市明年總預算通過

桃園市二〇二六年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，市府編列歲入規模一六六〇．四億元、歲出規模一七八〇．四億元，昨於市議會二、三讀，府會及三黨團一早協商時，民進黨團要求歲出刪除一％，但國民黨團擺出不惜表決的反對立場，最後在無盟前總召李家興協調，並參考今年度刪除二．五億元的前例，達成明年度刪除三億元且由市府自行調整的共識，歲入則零刪減。

桃園市明年度總預算案昨經議會大會三讀結果，總預算部分，歲入一六六〇．四億元，歲出一七七七．四億元、債務之償還四五〇億元、債務之舉借五七〇億元；附屬單位預算及綜計表部分，營業基金、非營業作業基金、非營業特別收入基金刪減數都是零。

會議開始，議會財務小組召集人呂林小鳳宣讀聯席審查結果，之後由主席、議長邱奕勝主持遭擱置預算的審議，總計四十六筆、廿．八億元，全數同意恢復；另外，李家興提議統刪歲出預算三億元，也獲大會無異議通過。

市長張善政會後受訪表示，感謝議會同意由市府自行調整統刪的三億元，將影響降至最低；主計處長林世杰說，財政收支劃分法修正後，讓中央對桃市的實際補助多了一四一億元，但編列歲出僅較去年增加七十．九億元，主要是縮短歲入歲出差短，另外軌道基金較今年多了六十多億元、公務員調薪增加十六億元，而今年拍賣抵費地狀況不理想，重劃基金撥入市庫金額短少卅多億元，桃市財務狀況還是很嚴峻。

