    首頁 > 生活

    垃圾處理率6都之末 桃市府︰從源頭減量

    2025/12/11 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    去年桃市每天人均垃圾量比新北多了卅三％，「垃圾妥善處理率」居六都之末。（記者謝武雄攝）

    桃園市這個月起於機關、學校、公有市場實施「垃圾費隨袋徵收」政策，校園反彈聲浪大，市長張善政昨主持市政會議時強調，「正確的方向上該做的事，市府會勇往直前」，去年桃市每天人均垃圾量比新北多了卅三％，「垃圾妥善處理率」居六都之末，大家要把擺脫最後一名當成目標，推動這個政策是希望從源頭減量做起，不要把負擔留給下一代。

    張善政表示，目前垃圾處理費是隨水費徵收，每度要繳交三．七元，實施隨袋徵收政策後，處理費會退給學校，學校可以拿來購買專用垃圾袋，若仍有不足，教育局會予補助，絕對不會增加學校的負擔，也不會讓學生或家長為此多花一塊錢。

    張善政說，去年市民每天平均產生〇．六公斤的垃圾，比新北的〇．四五公斤，多了三分之一，這不是統計誤差，是習慣問題，而桃市去年垃圾妥善處理率九十二．九八％，是六都最後一名，市府與市民要努力擺脫最後一名。

    他表示，垃圾費隨袋徵收政策實行過程，市府確實面臨壓力，但目前隨水費徵收，不能忠實反映使用者付費的精神，垃圾量如果一直增加，未來處理成本只會越來越高，希望市民培養垃圾減量、資源循環再利用的習慣來改善。

    張善政說，採用隨袋徵收後，每公斤垃圾處理費大約會落在一．二九元，是最省成本、最公平方式，為了協助第一線順利推動，環保局上週到各校舉辦說明會，並且成立Line官方社群，由專人回覆，讓各校、機關與市場如有執行上的問題，都能即時獲得解答，下週起環保局會再派員到各校了解施行狀況，陪伴大家一起把流程調整到位。

