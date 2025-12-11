苗縣明年總預算增加 原民經費反減

苗栗縣明年度總預算案昨拍板，規模較今年度增加廿四億多，但縣府原住民族及族群發展處預算，反倒比今年少了一千七百萬元，原民議員楊文昌、劉美蘭為族人發聲，縣長鍾東錦允諾會再增加補助，並指是政治因素。對此，議會民進黨團召集人徐筱菁駁斥，請縣長不要把責任全推給中央。

鍾東錦指政治因素 允補助

苗縣明年度總預算草案，歲入編列三〇四億四二九二萬九〇〇〇元、歲出編列三〇二億一二九二萬九〇〇〇元；經議會審議，歲入編列照原案通過，歲出部分則刪減民政、一般行政、一般建築及設備的養護、雜項設備費等共一三五〇萬元，修定為三〇一億九九四二萬九〇〇〇元。

綠議員︰別把責任推中央

明年度總預算規模，較今年度增加廿四億多，但縣府原民處明年度預算反倒比今年少，鍾東錦承諾會增加二千七百萬補助，照顧原民族群。

但鍾東錦指這是中央的政治策略，應討論財劃法時，推大罷免故意擱置，讓地方政府跳腳，欲讓地方把矛頭指向通過財劃法修正的立委，是「政治因素」，並表示縣府因財劃法爭議而受影響的中央挹注補助之明年度計畫型及人事經費，目前缺約五億元。

徐筱菁說，財劃法是由藍白立委聯手強行通過，甚至不給行政院長行使其行政權異議之發表，致使法案僵持，與大罷免無關，應一碼歸一碼。

且若照藍白立委的財劃法版本施行，中央掌控預算大幅下放地方，原本應由中央補助之計畫經費，改由地方承括執行，合情合理。

