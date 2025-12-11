鴨母港溝、中港大排 燈海繽紛

鴨母港溝人行道樹下有五顏六色的圓錐小耶誕樹。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局在新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹裝飾五彩繽紛的燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造四公尺高的立體耶誕花束燈飾，將於十二月十三日（週六）下午五點點亮，營造溫暖與幸福氛圍。

水利局長宋德仁表示，中港大排及鴨母港溝經市府長期整治，成為居民休憩據點，中港大排河廊沿線行道樹以柔和的淺粉色搭配浪漫紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道布置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下有五顏六色的圓錐小耶誕樹，打造色彩跳躍的耶誕樂園，燈飾將從十二月十三日起，每天下午五點至晚間十點亮燈。

請繼續往下閱讀...

「台北大學耶誕點燈」活動十二月十三日將在新北市三峽校區中央草坪舉行，首次換上十五公尺高的耶誕樹，下午五點半點燈，與八大社區共同響應，璀璨燈海將從校園一路延伸至學勤路，成為最亮眼的「北大耶誕城」。

另外，新莊區公所主辦「二〇二五『LOVE匯新莊』學生社團耶誕音樂會」，將於十二月十三日、廿日在宏匯廣場戶外生活舞台登場，共邀請十六組新莊在地學校社團接力演出，現場舉辦耶誕卡片寄送活動，免費幫民眾代寄明信片。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法