為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北耶誕演唱會 13、14日開唱

    2025/12/11 05:30 記者黃政嘉、黃子暘／新北報導

    新北歡樂耶誕城活動時間至十二月廿八日，其中受樂迷期待的「巨星耶誕演唱會」將於十二月十三日、十四日晚間六點至十點在新北市民廣場登場，由金鐘主持人陳漢典、朵拉、曾子余共同主持，邀請麋先生、韋禮安、告五人、動力火車等十九組卡司演出。

    十三日由「金曲樂團」麋先生開唱，「金曲創作才子」韋禮安壓軸；十四日由「超人氣Z世代天團」告五人開場，「金曲演唱組合」動力火車壓軸，將帶來一連串金曲掀起歌迷「回憶殺」。

    其他演出陣容包括F.F.O、GX「鼓鼓」呂思緯與蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、「小樂」吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣、婁峻碩、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情、搖滾、嘻哈饒舌及熱舞唱跳，搭配國際級舞台設計與聲光效果，打造震撼視聽饗宴。二天演出同步在「TVBS歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉專、「TVBS NEWS」臉書粉專與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」實況轉播。

    交通局提醒，活動會場周邊停車位有限，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播