新北耶誕演唱會 13、14日開唱

新北歡樂耶誕城活動時間至十二月廿八日，其中受樂迷期待的「巨星耶誕演唱會」將於十二月十三日、十四日晚間六點至十點在新北市民廣場登場，由金鐘主持人陳漢典、朵拉、曾子余共同主持，邀請麋先生、韋禮安、告五人、動力火車等十九組卡司演出。

十三日由「金曲樂團」麋先生開唱，「金曲創作才子」韋禮安壓軸；十四日由「超人氣Z世代天團」告五人開場，「金曲演唱組合」動力火車壓軸，將帶來一連串金曲掀起歌迷「回憶殺」。

其他演出陣容包括F.F.O、GX「鼓鼓」呂思緯與蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、「小樂」吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣、婁峻碩、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情、搖滾、嘻哈饒舌及熱舞唱跳，搭配國際級舞台設計與聲光效果，打造震撼視聽饗宴。二天演出同步在「TVBS歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉專、「TVBS NEWS」臉書粉專與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」實況轉播。

交通局提醒，活動會場周邊停車位有限，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

