台灣好行縱谷花蓮線 獲碳足跡國際認證

台灣好行「縱谷花蓮線」拔得頭籌，成全國首條獲碳足跡認證客運路線，圖為路線行經的景點花蓮鯉魚潭。（縱管處提供）

交通部觀光署響應二〇五〇淨零排放目標，推動「台灣好行路線營運業者永續轉型計畫」，其中花東縱谷花蓮縣境內已完成產品碳足跡查證程序，並通過第三方嚴謹驗證，每人公里碳排放量為卅七．六六g CO2e／pkm，成為全國首條取得國際標準碳足跡查證書的台灣好行路線。

觀光署花東縱谷國家風景區管理處指出，查證專案由太魯閣客運公司委託專營永續發展顧問的艾城市公司提供專業輔導，太魯閣客運遵循環境部PCR完成碳足跡盤查，並通過第三方查證機構法標國際股份有限公司的嚴謹查證，獲頒國際認證證書。

這個具備公信力的數據證實搭乘公共運輸深度體驗花東縱谷不僅便利，也是對環境友善的綠色選擇，能有效降低旅遊產生的碳排放量。

花東縱谷國家風景區管理處副處長洪肇昌說，縱谷花蓮線成功取得碳足跡查證，是觀光產業降低碳排的具體成果，也是推動國家淨零政策的重要里程碑。隨著全球旅客的低碳旅遊意識抬頭，這項成果將吸引更多認同永續價值的旅客，以更環保的方式探索花蓮。

3路線 帶遊客深度了解花蓮景點

台灣好行「縱谷花蓮線」分為B、C、D三條路線，B路線為週二至週日行駛的一日遊路線；C路線為週一行駛的一日遊路線；D路線則是每日中午出發的半日遊路線，途經雲山水、鯉魚潭等景點；此外，台灣好行「縱谷花蓮線」為郵輪式公車，以車等人的服務，帶遊客悠閒、舒適遊覽花蓮，每個站點會停靠四十到一百分鐘不等，讓遊客深度了解花蓮觀光景點。

