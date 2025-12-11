為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰縣巨大廢棄物收運 處理費調漲

    2025/12/11 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法完成修正並公告施行，修正後的收運家具與巨大垃圾全面看漲。（資料照）

    彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法已完成修正並在十二月二日公告施行，修正後的收運家具與巨大垃圾全面看漲，最高漲幅超過四倍。環保局表示，因應人力成本上漲，加上物價波動，參考各縣市收費與民間清運費用所做出的調整。福興鄉長蔣煙燈指出，將依照縣府最新規定辦理。

    環保局表示，原辦法是在二〇一七年訂定，八年來民生物價上揚，才會進行修正，無論是家戶部分的清除費，或是非家戶的處理費，都有依照現況進行調整。但如果是中低收入戶，或遇到災難，或是婚喪喜慶，可提出申請經在地公所同意後免收。

    修正後的垃圾子車部分，家戶每車清除費從一千元漲到四三〇〇元，非家戶處理費從三五〇〇元漲到六六〇〇元；而在密封壓縮式垃圾車部分，修正後的八立方米壓縮式垃圾車，家戶收費為四七〇〇元，非家戶處理費為二萬五一〇〇元，在資源回收車部分，七公噸以上的家戶清除費漲到四三〇〇元，非家戶處理費漲到二萬七三〇〇元。

    環保局長江培根表示，以往家具清運是以車次來計價，這次修正後，訂出單件家具清運單價，每件椅子收費一百元，桌子二百元，單人彈簧床二百元，雙人床四百元，整組沙發含茶几為一四〇〇元，廢家具依尺次收費二百到五百元。

    福興鄉長蔣煙燈指出，雖然民眾可能會有抱怨，仍將依環保局最新規定辦理，不然會遭審計單位糾正。

