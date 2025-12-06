《市長出國行銷》台南鳳梨、芭樂攻歐 法商讚風味佳

台南市長黃偉哲（左二）率團出國搶攻水果外銷商機，首站前往法國開拓拜會通路商，提供鳳梨樣品試吃。（台南市府提供）

歐盟今年六月正式批准台灣芭樂輸入歐洲市場，台南市長黃偉哲率團搶攻外銷先機，首站前往法國開拓台南鮮果與農產加工品的通路。他走訪世界級Rungis批發市場與當地鮮果貿易商交流，在駐法代表郝培芝大使協助下，也和法國台灣食品通路商直接洽談，從鮮果到加工品同步推廣。

從鮮果到加工品 同步推廣

此外，這次台南芭樂也迎來「首航歐洲」的重要時刻，首賣發表會將選在荷蘭阿姆斯特丹La Fourchette水果精品旗艦店舉行。讓當地消費者品嘗到清脆香甜、自然爽口的台灣芭樂，象徵台南農產品敲開歐洲大門。

請繼續往下閱讀...

芭樂首賣會 選在阿姆斯特丹

黃偉哲表示，台南一年四季盛產高品質水果，這趟出訪特別攜帶最新鮮的樣品到歐洲核心市場推廣。台南鳳梨、芭樂首次現身法國，即獲貿易商高度肯定，肯定風味佳、品質穩定，能與拉美及東南亞同品項區隔，具明顯市場競爭力。

除鮮果外，他也展示多款台南特色加工品，包括蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵及各式飲品點心，因主打天然、健康與保存便利，十分符合歐洲市場需求，現場通路商反應熱烈。

黃偉哲說，此行除推廣台南水果產品，也觀摩法國的果品分銷制度、通路需求與消費偏好，有助於後續規劃更精準的外銷策略，未來將持續整合業界與國際資源，讓台南農產不只站穩歐洲，也能布局全球。

駐荷蘭台北代表處官方臉書也分享台南芭樂首次成功進入歐洲超市的好消息，展售會提供台南芭樂、金鑽鳳梨及多款台灣水果乾試吃，並結合荷蘭節慶Sinterklaasavond推出「台灣水果×巧克力鍋」限定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法