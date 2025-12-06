新光醫院明年全員加薪1800元

新光醫院將從明年1月起，對全體員工每人加薪1800元。（資料照）

日班新進護理人員平均月薪達6.5萬元

台灣醫療人力持續流失，新光醫院副院長洪子仁指出，為鼓勵人員留任，新光醫院將從明年一月起，對全體員工每人加薪一千八百元，避免以調整薪資比例方式，造成薪水越高調越多的情況，醫院每年人事支出預計增加一億元；另目前新光醫院護理人力流失比例，已從二〇二三年的十五％下降至今年的七％。

洪子仁說，新進輪值三班護理人員月薪自現行五．一萬元，調升至五．二八萬元，另新進護理人員到職第一個月核發簽約獎金七萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，日班護理人員薪資平均可達六．五一萬元，目前新光醫院的三班護病比已滿足法規標準，今年新增一五〇位新進護理師外，留任者也較往年增加，人力流失比例降低至七％。

馬偕明年全面調薪3.5％

其他醫療院所調薪情況，長庚醫院每年七月固定調薪，幅度通常落在三至四％，與公立醫院多在一月調薪作法不同；馬偕醫院今年十二月發放聖誕節禮金三千元、特別獎勵金四．五萬元，明年一月實施全面調薪三．五％。

北醫體系去年、今年實施全體員工四％、三％調薪措施，並提升護理人員績效獎金與留任獎金；國泰醫院也已連二年加薪，明年加薪幅度目前規劃中。

