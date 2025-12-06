為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新光醫院明年全員加薪1800元

    2025/12/06 05:30 記者林志怡／台北報導
    新光醫院將從明年1月起，對全體員工每人加薪1800元。（資料照）

    新光醫院將從明年1月起，對全體員工每人加薪1800元。（資料照）

    日班新進護理人員平均月薪達6.5萬元

    台灣醫療人力持續流失，新光醫院副院長洪子仁指出，為鼓勵人員留任，新光醫院將從明年一月起，對全體員工每人加薪一千八百元，避免以調整薪資比例方式，造成薪水越高調越多的情況，醫院每年人事支出預計增加一億元；另目前新光醫院護理人力流失比例，已從二〇二三年的十五％下降至今年的七％。

    洪子仁說，新進輪值三班護理人員月薪自現行五．一萬元，調升至五．二八萬元，另新進護理人員到職第一個月核發簽約獎金七萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，日班護理人員薪資平均可達六．五一萬元，目前新光醫院的三班護病比已滿足法規標準，今年新增一五〇位新進護理師外，留任者也較往年增加，人力流失比例降低至七％。

    馬偕明年全面調薪3.5％

    其他醫療院所調薪情況，長庚醫院每年七月固定調薪，幅度通常落在三至四％，與公立醫院多在一月調薪作法不同；馬偕醫院今年十二月發放聖誕節禮金三千元、特別獎勵金四．五萬元，明年一月實施全面調薪三．五％。

    北醫體系去年、今年實施全體員工四％、三％調薪措施，並提升護理人員績效獎金與留任獎金；國泰醫院也已連二年加薪，明年加薪幅度目前規劃中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播