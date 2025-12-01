高雄車站轉運站商場 2度流標

高雄車站兩側轉運站商業空間二度招商流標，圖中天棚下方為市公車轉運站。（記者王榮祥攝）

國道客運與市公車商業空間 台鐵將調整招標條件 預計明年1月3度招商

台鐵高雄車站的國道客運與市公車商業空間二度招商流標，台鐵研判因近年公路客運運量銳減影響廠商投標意願，將調整招標條件，預計明年一月三度招商。

請繼續往下閱讀...

研判受公路客運運量銳減影響

與高雄捷運共構的台鐵高雄車站，每天運量近三萬人次，地下機車停車場十一月初正式營運，台鐵同時啟動兩側地面商業空間招商作業，東側空間規劃為國道客運轉運站，室內商業空間約兩千兩百餘平方公尺，西側規劃為市區公車轉運站，室內商業空間約四百八十餘平方公尺；商業空間若確定標出，國道客運與市區公車將進駐高雄車站提供服務。

台鐵今年十月進行兩側轉運站商業空間首次招標，結果無人投標；台鐵隨即啟動二次招商，至十一月廿日截止，仍是乏人問津。

將整合其他商店經營者意見

台鐵說明，兩處轉運站及站內商業空間，目前由鐵道局進行細部工程改善，為完善高雄車站的轉運功能，提前辦理商業空間公告招標，可能受近年公路客運轉運量銳減的衝擊，兩次招商均無業者投標；除持續與高市府洽談協助引進客運業者，將再洽詢其他商店經營業者意見，後續整合各方意見與調整招標條件後，明年一月辦理三度招標。

陳姓通勤民眾說，台鐵高雄站花了不少錢興建，規模可媲美日本大城市的車站，但許多空間至今仍閒置，也沒有提供公車或客運的轉乘，便利性仍不足，盼車站早日成為高雄的交通樞紐。

高市府官員透露，轉運站與商業空間是一體的，從其他縣市的招商成功案例，對轉運站商業空間有興趣者，應該是客運或公車業者，先前曾傳出某家客運業者有高度興趣，卻疑因近期公司內部傳出狀況，進而影響投標意願。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法