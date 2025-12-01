台大首創VR教案 模擬小鼠抽血

台大結合數位科技，將小鼠採血、打針過程拍攝360度實景影片或做成動畫，學生只要戴上VR頭盔就可看到操作場景。（台大提供）

動物實驗替代科技發展推廣3R（替代、減量、優化）觀念，如台灣大學首創VR搭配手持控制器，模擬小鼠抽血的教案；中興大學引進仿生教具讓學生反覆操作；成功大學則開課吸引跨領域學生修習。

台大獸醫學院副院長陳慧文說明，結合數位科技，將小鼠採血、打針過程拍攝三六〇度實景影片或做成動畫，用VR頭盔就可看到操作場景。也引進仿生狗教材，讓學生了解各種模擬心肺模式、肌肉血管分布，亦可操作CPR、插管等醫療照護。學院目前也積極培育跨領域種子學生。

中興引進仿生教具反覆練習

中興獸醫學院院長陳德勛分享，校方引進真實等比的模擬乳牛及相關生理系統，供學生練習骨盆觸診、助產、乳房炎診療，今年再引入犬隻仿生教具，可操作採血、插管、手術，及皮膚縫合等項目，讓學生在臨床操作前反覆練習，減少錯誤與壓力。還從日本東京科學大學引入器官晶片技術，也與中部微創手術中心合作，導入AR教學模擬系統，讓學生理解臨床情境。

成大生理所所長楊尚訓指出，大學部動物實驗均已使用替代教學，研究所以上也盡可能落實3R原則，「技術先練到六、七分，最後必要時才用真實動物」，3R在生物材料研發、藥物驗證上市等已成趨勢，校方亦開設動物實驗替代理論、實務應用，及與AI、3D列印等新科技結合的通識及暑期課吸引跨系修課，學生能在獸醫師指導下接觸斑馬魚、大小鼠操作優化技術。

