為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《全國最美山林燈節》龍崎空山祭 14組光影藝術迎賓

    2025/11/26 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    龍崎光節空山祭被稱為「全國最美山林燈節」。圖為往年活動美景。（記者洪瑞琴攝）

    龍崎光節空山祭被稱為「全國最美山林燈節」。圖為往年活動美景。（記者洪瑞琴攝）

    12/25耶誕夜點燈 結合白堊地形、竹林文化 開啟冬季感官旅程

    二〇二五龍崎光節空山祭將在十二月廿五日耶誕夜點亮龍崎山林，今年以全新主題「山林呼喚 Call of the Wild Woods–The Mountain Awaits」回歸，被稱為「全國最美山林燈節」的空山祭，再次用光影、聲音結合地景，帶領遊客展開一趟冬季的感官旅程。

    分3篇章 沿著山勢體驗光影變化

    今年由總策展人董宇茜與策展人潘奕丞領軍，延續「人與環境共生」核心精神，從龍崎最具代表性的白堊地形、竹林文化、山林生態出發，把整座虎形山公園當做巨型畫布，打造十四組沉浸式光影科技作品。策展團隊表示，山林的呼喚不只是自然的聲音，也是一種望向內心的回聲，希望大家在科技與自然之間找到共生節奏。

    策展內容分成三大篇章，沿著山勢一路體驗光影變化。「序曲：山林喚醒‧大地而行」，引領觀眾步入山林，重新感受土地甦醒、腳步踩在大地上的回響。「進行曲：山林共鳴‧萬物而生」，透過光、聲與空間裝置，展現萬物在山谷間一起呼吸、共振的風景。「奏鳴曲：山林禮讚‧繁花綻現」，以更華麗的光影語彙呈現冬季山林的生命力與神秘氣息。

    規劃18場節目 活動延續到元宵

    除了裝置藝術，還安排十八場限定節目，包括十場藝術導覽、三場主題工作坊、四場表演與一場情人節企劃。節慶氛圍從聖誕、跨年、春節一路延續到元宵，讓遊客在山林裡與光同行。藝術家陣容橫跨本土、原住民與國際創作者，包括蘇奕榮、陳普、吳修銘、顏子斌、哈拿・葛琉、日本藝術家町田隼人、印尼藝術家Aji Prasetyo等人，共同打造多元文化與山林交織的展演場景。

    文化局長黃雅玲表示，空山祭已成為台灣最具代表性的山林藝術節之一，第七屆以更開闊角度連結自然與土地，讓藝術「從土地裡長出來」。龍崎的竹林、白堊地、山谷與星空在夜色中層層交織，光影在山壁滑動、聲景在竹林間迴盪，宛如大地親自演奏一首冬季交響曲。展期為十二月廿五日至明年三月一日，邀大家走進藝術與山林對話的共融場景。

    龍崎光節空山祭12月25日耶誕夜點燈，將以光影、聲音結合在地特殊白堊地形、竹林文化，呈現冬季山林的生命力與神秘氣息。（南市文化局提供）

    龍崎光節空山祭12月25日耶誕夜點燈，將以光影、聲音結合在地特殊白堊地形、竹林文化，呈現冬季山林的生命力與神秘氣息。（南市文化局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播