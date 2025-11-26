《全國最美山林燈節》龍崎空山祭 14組光影藝術迎賓

龍崎光節空山祭被稱為「全國最美山林燈節」。圖為往年活動美景。（記者洪瑞琴攝）

12/25耶誕夜點燈 結合白堊地形、竹林文化 開啟冬季感官旅程

二〇二五龍崎光節空山祭將在十二月廿五日耶誕夜點亮龍崎山林，今年以全新主題「山林呼喚 Call of the Wild Woods–The Mountain Awaits」回歸，被稱為「全國最美山林燈節」的空山祭，再次用光影、聲音結合地景，帶領遊客展開一趟冬季的感官旅程。

請繼續往下閱讀...

分3篇章 沿著山勢體驗光影變化

今年由總策展人董宇茜與策展人潘奕丞領軍，延續「人與環境共生」核心精神，從龍崎最具代表性的白堊地形、竹林文化、山林生態出發，把整座虎形山公園當做巨型畫布，打造十四組沉浸式光影科技作品。策展團隊表示，山林的呼喚不只是自然的聲音，也是一種望向內心的回聲，希望大家在科技與自然之間找到共生節奏。

策展內容分成三大篇章，沿著山勢一路體驗光影變化。「序曲：山林喚醒‧大地而行」，引領觀眾步入山林，重新感受土地甦醒、腳步踩在大地上的回響。「進行曲：山林共鳴‧萬物而生」，透過光、聲與空間裝置，展現萬物在山谷間一起呼吸、共振的風景。「奏鳴曲：山林禮讚‧繁花綻現」，以更華麗的光影語彙呈現冬季山林的生命力與神秘氣息。

規劃18場節目 活動延續到元宵

除了裝置藝術，還安排十八場限定節目，包括十場藝術導覽、三場主題工作坊、四場表演與一場情人節企劃。節慶氛圍從聖誕、跨年、春節一路延續到元宵，讓遊客在山林裡與光同行。藝術家陣容橫跨本土、原住民與國際創作者，包括蘇奕榮、陳普、吳修銘、顏子斌、哈拿・葛琉、日本藝術家町田隼人、印尼藝術家Aji Prasetyo等人，共同打造多元文化與山林交織的展演場景。

文化局長黃雅玲表示，空山祭已成為台灣最具代表性的山林藝術節之一，第七屆以更開闊角度連結自然與土地，讓藝術「從土地裡長出來」。龍崎的竹林、白堊地、山谷與星空在夜色中層層交織，光影在山壁滑動、聲景在竹林間迴盪，宛如大地親自演奏一首冬季交響曲。展期為十二月廿五日至明年三月一日，邀大家走進藝術與山林對話的共融場景。

龍崎光節空山祭12月25日耶誕夜點燈，將以光影、聲音結合在地特殊白堊地形、竹林文化，呈現冬季山林的生命力與神秘氣息。（南市文化局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法