外送員專法草案出爐 外送時薪 最低工資1.25倍

「外送員權益保障及外送平臺管理法」草案，勞動部勞動關係司司長王厚偉昨說明，外送員在外送服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資時薪的1.25倍、即明年是245元。（記者李靚慧攝）

勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，預告期七天，確保外送員的工作權、離線權，要求平台需為外送員投保商業保險、支付職災保險費，更首度將「天然災害入法」，明定停止上班上課期間，外送平台應停止營業；外送員最關注的報酬計算問題，明確訂定計算方式採每單分開獨立計算，「每筆訂單」在外送服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資時薪的一．二五倍、即明年是二四五元。

每單分開獨立計算報酬

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，新法草案歸案範圍涵蓋外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務關係，特別是外送員關注的「報酬計算」、「離線權」、「終止契約」等權利義務均明確定義，更首度將「天然災害入法」，明定停止上班上課期間，外送平台應停止營業，如果平台未幫外送員投保商業保險，外送員不能上線接單，違法最高均可處平台五十萬罰鍰。

王厚偉表示，目前外送平台公開的外送員平均報酬是每小時二九〇元，但除了計算方式複雜，外送員所有營運成本由自己負擔，等待時間也沒有報酬，新法草案希望讓外送員的報酬採「每一筆（單）」計算，不截長補短、衝趟次，更容易核算及標準化，讓外送員在接單前，從系統上就可知道這筆訂單可賺多少錢。

時薪245低於中位數290元 平台、商家無增收費用理由

外送員報酬計算，採取二種邏輯，一是不可低於交通部所定基本運價所核算的運費，但因擔心計算結果會低於最低工資，也明定該筆訂單在接單期間的時薪，不能低於最低工資的一．二五倍，以明年最低工資時薪一九六元計算，應為二四五元。

王厚偉強調，這樣的金額低於目前平台揭露的時薪中位數二九〇元，相信平台不會因此有理由調漲運費或商家收費。

新法草案也確保外送員有「離線權」，不可以用任何方式強迫外送員不可下線，也不可有不利對待，明定外送平台業者在提供訂單給外送員時，應明確告知訂單資訊，包括預估報酬、取送商品地點及其他相關重要資訊，以利外送員評估是否接受訂單。

