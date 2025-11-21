引資87億 高雄港新亞灣開發雙子星大樓

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案位置圖

交通部本月十九日舉行招商大會，總額度達三三三九億元，創下歷史新高，其中台灣港務公司提出「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案（高雄市苓雅區苓港段設定地上權案）」，基地面積約三五一七坪，允建容積樓地板面積兩萬二一六〇坪，地上權可達七十年，預計投資金額八十七億元，將在明年第二季公告招商，打造高雄港灣智匯樞紐新地標。

台灣港務公司昨天指出，這塊基地位於亞洲新灣區核心地帶的優勢，面積夠大且方整，面對高雄港，且鄰近輕軌車站及興建中的捷運黃線車站，暫時以「雙子星」兩棟大樓為參考模式，依程序必須先完成地上權招商，確定得標廠商後，再研議建築地標的樣貌。

港務公司強調，基地使用分區屬第一種特定經貿核心專用區（建蔽率六十％、容積率三百卅％），可引進商場、辦公、旅館、會展中心等，建築設計理念為屋頂平台花園、綠陽台、立面垂直綠化、公共廣場，並以立體通廊串聯國際郵輪停靠的高雄港旅運中心。

港務公司表示，高市府與中央陸續在亞洲新灣區推動「5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0—智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫，累計至去年底，包括鴻海、輝達、IBM、Cisco及微軟等共三三一廠商落腳亞灣，成為兼具科技、觀光、商業、文化的新興區域。

