為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    引資87億 高雄港新亞灣開發雙子星大樓

    2025/11/21 05:30 記者洪定宏／高雄報導
    高雄港新亞灣雙子星大樓開發案位置圖

    高雄港新亞灣雙子星大樓開發案位置圖

    交通部本月十九日舉行招商大會，總額度達三三三九億元，創下歷史新高，其中台灣港務公司提出「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案（高雄市苓雅區苓港段設定地上權案）」，基地面積約三五一七坪，允建容積樓地板面積兩萬二一六〇坪，地上權可達七十年，預計投資金額八十七億元，將在明年第二季公告招商，打造高雄港灣智匯樞紐新地標。

    打造智匯樞紐新地標

    台灣港務公司昨天指出，這塊基地位於亞洲新灣區核心地帶的優勢，面積夠大且方整，面對高雄港，且鄰近輕軌車站及興建中的捷運黃線車站，暫時以「雙子星」兩棟大樓為參考模式，依程序必須先完成地上權招商，確定得標廠商後，再研議建築地標的樣貌。

    港務公司強調，基地使用分區屬第一種特定經貿核心專用區（建蔽率六十％、容積率三百卅％），可引進商場、辦公、旅館、會展中心等，建築設計理念為屋頂平台花園、綠陽台、立面垂直綠化、公共廣場，並以立體通廊串聯國際郵輪停靠的高雄港旅運中心。

    港務公司表示，高市府與中央陸續在亞洲新灣區推動「5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0—智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫，累計至去年底，包括鴻海、輝達、IBM、Cisco及微軟等共三三一廠商落腳亞灣，成為兼具科技、觀光、商業、文化的新興區域。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播