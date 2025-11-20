木柵路捷運工程 民轟離峰也塞車

捷運環狀線南環段陸續分段施工，上下班塞車加劇，連離峰時段也塞。圖為昨日中午木柵路往新店方向大排長龍。（記者董冠怡攝）

施工段外 延伸路段也大塞 交控中心︰持續監控 調整秒數

台北市文山區木柵路因有考試院及多所學校，通勤尖峰車流量原本就大，隨著捷運環狀線南環段陸續分段施工，再加上同時施作人行道削減工程，與道路銑刨加鋪瀝青工程，不只上下班塞車加劇，連離峰時段也難以倖免，且除施工段外，延伸路段也都大塞，昨天中午木柵路往新店方向更是大排長龍，從一段開始回堵至少五百公尺到二段，多輛不耐停等的車輛，一找到空檔便當機立斷迴轉，位於木柵的國立政治大學師生影響很大；交控中心說，經查塞車與捷運施工有關，持續監控路況並調整秒數紓解車流。

受困車陣 汽車駕駛趁空檔調頭

記者五天內三度從不同時段經過木柵路一段至二段，其中，週一早晨七、八點，木柵路往新店方向因分段施工佔道塞車，十九日中午十二點左右停等長度更為嚴重，且是龜速移動，受困車陣中動彈不得的汽車駕駛，一發現路口空檔隨即左彎調頭，後方車輛見狀紛紛跟進。

常常騎車經過的林姓騎士受訪表示，除了白天和晚上尖峰會塞車，連夜晚離峰時間經過工區仍是很塞，「原本只要二分鐘，現在超過五分鐘。」另名鄭姓騎士也說，公車行駛路線會經過南環段Y03站，由於雙向僅各一車道，一旦遇到公車，「連縫都沒得鑽」。

政大教授︰要早出門 下雨更嚴重

政大教授提到，最近一早出門從高架橋開車下來，經過南環段的新光路、木柵路，確實感覺到比較塞，需提早十五分鐘出門，往木柵高工及動物園方向，雙向都有塞車情況，下雨天特別嚴重。

交控中心回應，十九日中午木柵路大塞車經查與捷運施工有關，持續監控路況，透過警廣和資訊可變標誌（CMS）發布交通資訊，並調整秒數，配合現場指揮人員疏導。

捷運局︰督促廠商做好改道措施

捷運局回應，目前木柵路一段正在進行人行道削減工程，昨天進行管線試挖後的道路銑刨加鋪瀝青工程，雖有加派義交指揮，仍造成車流回堵，甚感抱歉，會督促廠商做好交通改道措施降低衝擊。

