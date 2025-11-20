今起氣溫回暖 下週一北台灣再降溫

中央氣象署指出，昨日新北石門清晨僅十二．四度，今日清晨氣溫與昨天相似。（記者田裕華攝）

東北季風影響持續，各地氣溫偏低。中央氣象署指出，昨日台灣本島最低溫僅十二．四度，出現在新北石門，今日清晨氣溫與昨天相似，西半部氣溫普遍僅十五度，但白天氣溫將逐日回升，週日氣溫可重回卅度，但夜間、清晨仍維持在十七至十八度，需注意日夜溫差。

中央氣象署預報員賴欣國指出，今、明兩天台灣仍持續受到東北季風影響，北部、東北部、東部地區天氣偏涼，中南部地區早晚涼，西半部地區、宜蘭地區低溫約十五至十六度、花東約十七至十八度，雖白天氣溫回升，但北台灣仍維持在廿二度左右，中南部約廿五至廿七度。

請繼續往下閱讀...

賴欣國說，基隆北海岸、宜花、大台北地區降雨較明顯，桃園以北、台東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲；週五因中層水氣移入，新竹以南山區有零星短暫降雨，氣溫回升。

週末因東北季風減弱，各地氣溫明顯回升，但早晚偏涼。賴欣國表示，週日西半部地區白天氣溫可達廿六至卅度，早晚氣溫約十七、十八度，日夜溫差大。

賴欣國指出，下週一至週六受到另一波東北季風影響，但強度較弱，降溫範圍主要在北部、東北部地區，且桃園以北、東半部地區有雨，桃園以北、東部地區有局部短暫雨，東南部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

下週二、週三雖仍受到東北季風影響，但水氣稍有減少，主要降雨區域縮小至基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨。

