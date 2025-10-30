基隆豬肉攤受影響 議員促減免租金

基隆廟口小吃受非洲豬瘟波及，業者開始暫停營業。（記者盧賢秀攝）

台中養豬場爆發感染非洲豬瘟，行政院禁運禁宰十五天，市場內豬肉攤商和小吃業斷貨營業受影響，廟口小吃已有多家業者暫停營業，市議會昨天要求市府補助公有市場的豬肉攤位租金，並研擬店家暫停營業損失的相關補助。市長謝國樑表示，考量研議動用災害準備金減免租金。

基隆市議會昨天召開定期會，市議員張顥瀚提出緊急動議，指國內爆發非洲豬瘟疫情，雖然基隆為全台唯一沒有養豬場及相關產業，但為了防堵病毒蔓延，中央日前宣布暫停全國豬隻運輸與屠宰十五天，不少小吃攤、餐廳業者陷入「斷貨危機」，對批發市場上的零售業者更是帶來嚴重衝擊。請市府針對禁運期間受影響公有市場的豬肉攤進行減免攤位租金，並請市府產業發展處主動研擬店家暫時歇業損失的相關補助。

市議員張芳麗、吳驊珈、呂美玲和陳冠羽等人認為，新冠肺炎疫情期間也有相關補助，市府應研擬對生鮮肉販和豬肉食品小吃的補助措施。

市長謝國樑受訪時表示，基隆雖然沒有養豬產業，但基隆是一個小吃之都，有非常多的小吃攤商都有使用豬肉，最近有販賣豬肉的小吃，包括滷肉飯等都受到影響，會跟產發處和財主單位研議可用財源，或是請示中央，是否可動用災害準備金來補貼，如果不行市府會減免租金。

台中養豬場爆發感染非洲豬瘟，基隆公有市場的豬肉攤商多已歇業。 （記者盧賢秀攝）

