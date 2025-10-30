為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紓解塞車 議員促竹北莊敬北路向北延伸

    2025/10/30 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    台元科技園區常塞，竹縣議員林碩彥建議莊敬北路向北延伸、直通縣道117線及環北路。 （記者廖雪茹攝）

    台元科技園區常塞，竹縣議員林碩彥建議莊敬北路向北延伸、直通縣道117線及環北路。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市台元科技園區的「五叉路口」等周邊道路，尖峰時段塞爆了，再加上附近的AI智慧園區及昌益科技產發園區，更讓上班族崩潰；縣議員林碩彥建請縣府研議莊敬北路向北延伸、直通縣道一一七線及環北路替代道路的可行性評估，獲多名里長聯署支持。

    縣府工務處長戴志君表示，縣府已規劃一一七線以及褒忠路拓寬紓解，其中褒忠路工程已招標，年底前可望決標。對於林碩彥的提案，將提報國土署爭取生活圈可行性研究的經費。

    竹北市「五叉路口」指的是縣政二路、環北路、中正西路、中山路交匯路口。林碩彥和多名當 地里長表示，AI智慧園區、台元科技園區及昌益園區持續吸引大量就業人口進駐，尖峰時段在光明六路、莊敬北路、縣政二路及五叉路口一帶，車流壅塞、事故頻傳，是地方長期關注的交通痛點。

    林碩彥提案要求縣府將莊敬北路向北延伸，並進一步跨過鳳山溪連接一一七線（新埔鎮義民路），同時拓寬環北路一段二八六巷，打通竹北往來湖口與新埔關卡，縮短通勤時間。

