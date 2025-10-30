竹南火車站 新建地下停車場動土

為改善停車空間不足，竹南火車站東站地下停車場新建工程動土。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣苗北地區的竹南鎮、頭份市是全縣人口最多的兩個市鎮，且持續增加，鐵道運輸仰賴竹南火車站，使得竹南火車站周邊停車位總是一位難求，經竹南鎮公所向交通部爭取補助，加上地方自籌款，以總經費約四．八億元把車站東站南側平面停車場改建為地下停車場，昨天舉行動土典禮，預計二〇二七年底完工啟用。

竹南鎮公所表示，工程基地面積約一八九九坪，採地下兩層設計停車空間，可提供一百九十輛汽車停車位、兩百八十五個地上機車停車位。工程完工後地面除機車停放空間外，亦將規劃為簡易公園綠地，並保留土地用途，持續積極爭取在停車場上方興建複合式商場，強化都市多功能發展。

另外，工程期間將壓縮原有停車空間，竹南鎮公所也表示，已主動與台鐵協商，爭取車站周邊土地作為臨時停車空間，盡力降低工程對周邊交通及居民生活的不便。

縣長鍾東錦昨出席動土典禮，感謝立委陳超明的協助及交通部公路局補助二．七五億元、竹南鎮公所自籌二．〇五億元之下，讓這項計畫於努力近十年得以順利推動。未來停車場啟用後，不只竹南、頭份，南庄、三灣鄉親都能受惠，到竹南火車站停車更加便利。

