為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹南火車站 新建地下停車場動土

    2025/10/30 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    為改善停車空間不足，竹南火車站東站地下停車場新建工程動土。（記者蔡政珉攝）

    為改善停車空間不足，竹南火車站東站地下停車場新建工程動土。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣苗北地區的竹南鎮、頭份市是全縣人口最多的兩個市鎮，且持續增加，鐵道運輸仰賴竹南火車站，使得竹南火車站周邊停車位總是一位難求，經竹南鎮公所向交通部爭取補助，加上地方自籌款，以總經費約四．八億元把車站東站南側平面停車場改建為地下停車場，昨天舉行動土典禮，預計二〇二七年底完工啟用。

    竹南鎮公所表示，工程基地面積約一八九九坪，採地下兩層設計停車空間，可提供一百九十輛汽車停車位、兩百八十五個地上機車停車位。工程完工後地面除機車停放空間外，亦將規劃為簡易公園綠地，並保留土地用途，持續積極爭取在停車場上方興建複合式商場，強化都市多功能發展。

    另外，工程期間將壓縮原有停車空間，竹南鎮公所也表示，已主動與台鐵協商，爭取車站周邊土地作為臨時停車空間，盡力降低工程對周邊交通及居民生活的不便。

    縣長鍾東錦昨出席動土典禮，感謝立委陳超明的協助及交通部公路局補助二．七五億元、竹南鎮公所自籌二．〇五億元之下，讓這項計畫於努力近十年得以順利推動。未來停車場啟用後，不只竹南、頭份，南庄、三灣鄉親都能受惠，到竹南火車站停車更加便利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播