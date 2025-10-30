為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    Wild Wild野生活加萬聖節 週末擠爆衛武營

    2025/10/30 05:30 記者葛祐豪、洪臣宏／高雄報導

    衛武營本週末假日有兩場大型活動，「Wild Wild野生活」十一月一、二日於衛武營公園國泰路側草地登場，邀請全台凹豆（outdoor）咖們齊聚；十月卅一日至十一月二日舉行的「高雄萬聖節」活動，主打廿二公尺高的巨型南瓜與燈光秀，恐將擠爆衛武營，市府呼籲多利用大眾運輸工具。

    觀光局長高閔琳表示，「高雄Wild Wild野生活」打造宛如大型野生活博覽會的現場體驗，展出豪華天幕、經典軍風帳、車宿改裝帳篷等旗艦級配備，一次滿足凹豆咖的裝備魂；現場並開放十四頂風格帳篷、十五部露營車，供體驗與拍照打卡。

    今年亮點之一的「竹炊野食」，由職人以竹架起灶、用慢火煙燻新鮮食材，另有六十家美食市集進駐，從傳統白糖粿、烤小卷，到異國風味的日式燒烤、印度脆球都有。

    「高雄萬聖節」則於十月卅一日至十一月二日在衛武營舉辦，亮點是長達廿二公尺的大型充氣南瓜裝置與三六〇度絢麗燈光秀，十一月一日還有六福村墓碑鎮團隊遊行。

    此外，為推廣林園區在地特色漁產品與漁業文化，「聽海湧．二〇二五林園鱻境文化季」將於十一月一日於中芸漁港整網場（林園鳳芸宮前）登場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播