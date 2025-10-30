Wild Wild野生活加萬聖節 週末擠爆衛武營

衛武營本週末假日有兩場大型活動，「Wild Wild野生活」十一月一、二日於衛武營公園國泰路側草地登場，邀請全台凹豆（outdoor）咖們齊聚；十月卅一日至十一月二日舉行的「高雄萬聖節」活動，主打廿二公尺高的巨型南瓜與燈光秀，恐將擠爆衛武營，市府呼籲多利用大眾運輸工具。

觀光局長高閔琳表示，「高雄Wild Wild野生活」打造宛如大型野生活博覽會的現場體驗，展出豪華天幕、經典軍風帳、車宿改裝帳篷等旗艦級配備，一次滿足凹豆咖的裝備魂；現場並開放十四頂風格帳篷、十五部露營車，供體驗與拍照打卡。

今年亮點之一的「竹炊野食」，由職人以竹架起灶、用慢火煙燻新鮮食材，另有六十家美食市集進駐，從傳統白糖粿、烤小卷，到異國風味的日式燒烤、印度脆球都有。

「高雄萬聖節」則於十月卅一日至十一月二日在衛武營舉辦，亮點是長達廿二公尺的大型充氣南瓜裝置與三六〇度絢麗燈光秀，十一月一日還有六福村墓碑鎮團隊遊行。

此外，為推廣林園區在地特色漁產品與漁業文化，「聽海湧．二〇二五林園鱻境文化季」將於十一月一日於中芸漁港整網場（林園鳳芸宮前）登場。

