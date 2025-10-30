協調畜牧業者 屏東學校廚餘送焚化爐

全縣一九九間學校營養午餐廚餘已請畜牧業者協助送往焚化爐處理，校園廚餘問題獲得解決。（屏東縣黑豬飼養協會提供）

議員籲設高溫蒸煮中心、統一配送 解決廚餘問題 還能做好防疫

全國禁廚餘養豬，屏東縣國中小學營養午餐廚餘出現無人清運情況，還發生畜牧業者載運廚餘到崁頂焚化廠偷倒被逮案件，引發縣議員關切，縣府表示，全縣一九九間學校營養午餐廚餘已請畜牧業者、環保局等單位協助送往焚化爐處理，校園廚餘問題獲得解決，清潔隊收取的家庭廚餘則作成堆肥。

屏東縣議會開議，縣員曾義雄表示，屏東跟進中央禁止廚餘養豬，學校的廚餘沒有地方運送，在學校留隔夜，這種情況讓人擔心。

家庭廚餘做堆肥

縣議員蔣家煌說，廚餘禁止養豬後發生畜牧業者偷倒廚餘到焚化廠的案件，值得探討，屏東縣每天產生的廚餘四十八公噸，大部分都用在養豬，廚餘只要經過高溫蒸煮就能防止非洲豬瘟，應設立共同高溫蒸煮中心，在環保局等單位監控下蒸煮，統一配送，解決廚餘問題，還能防止非洲豬瘟做好防疫隔離。

蔣家煌認為，若把廚餘運進焚化爐處理，因高含水及鹽份，不但會降低燃燒效率，增加戴奧辛產生，還會造成機器毀壞，製作堆肥則時間冗長，發酵至少一個月，傳統堆肥要三到四個月，挖坑掩埋堆肥可能產生污染，容易造成病毒擴散，廚餘養豬還比較環保。

縣長周春米認為，屏東縣養豬產業幫忙解決其他縣市廚餘問題，對環保有所幫助，廚餘進入焚化爐焚燒容易損壞機器，縣府將尋求各界意見採用最適當的方式解決廚餘。

縣府教育處長陳國祥指出，屏東縣國中小學營養午餐有九十一個標案，其中四十家為公辦公營，五十一家為公辦民營，因防疫禁止廚餘餵豬後，廠商一下子無法應對，才會有廚餘放隔夜的情況，已協調黑豬協會幫忙收運，並要求學校將廚餘瀝乾再由畜牧業者或環保局送往焚化爐處理，清潔隊則把收取的家庭廚餘送往堆肥場製成堆肥。

畜牧業者進入校園內，協助清運營養午餐的廚餘。 （屏東縣黑豬飼養協會提供）

