嘉義6大熱點 秋冬親子賞鳥趣

秋冬候鳥季來臨，嘉縣推出親子賞鳥遊「鷺境嘉義」，邀請民眾來濕地體驗。（記者林宜樟攝）

秋冬候鳥季來臨，嘉義縣東石、布袋等濱海沿岸六大賞鳥熱點，朴子溪口濕地、鰲鼓濕地森林園區、布袋濕地生態園區等處，已有成群候鳥報到，布袋鹽田濕地更觀測到一一三八隻黑面琵鷺。縣府文化觀光局自十一月起推出親子賞鳥遊「鷺境嘉義」活動，邀請民眾透過濕地導覽、在地特色體驗與集章活動，踏上趣味的賞鳥之旅。

1138隻黑琵 現身布袋鹽田濕地

縣府文觀局昨邀請藝人謝京穎扮演空服員，帶領大家搶先「鷺境」，並與縣長翁章梁分享嘉義秋冬限定的賞鳥攻略。

翁章梁說，嘉縣六大賞鳥熱點為朴子溪口濕地、鰲鼓濕地森林園區、布袋濕地生態園區、布袋鎮新岑公園、好美寮濕地及新塭滯洪池，常見三大明星候鳥為黑面琵鷺、琵嘴鴨與高蹺鴴；今年以來布袋鹽田濕地已觀

測一一三八隻黑面琵鷺，往年最多曾高達一千五百多隻。

消費集章 贈限定候鳥造型吊飾

文觀局今年設計「鷺境嘉義候鳥護照」，推出「集章贈限定候鳥造型吊飾」，十一月一日起，只要到布袋海上巴士、白水湖蚵學家、向禾休閒漁場、好美船屋（好美農漁產）等十一個親子體驗集章點完成體驗或消費，就能獲得戳章，集滿三枚可兌換可愛的候鳥造型吊飾，共有三款式。

此外，高雄市野鳥學會、嘉市野鳥學會及鰲鼓濕地解說服務團隊三組人員，提供免費或收費的候鳥觀察行程，帶領大家深入濕地，認識鳥類生態。

