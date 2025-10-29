澎湖醫院大樓動土 賴清德強化長照3.0

總統賴清德（右）主持澎湖醫院大樓動土。（記者劉禹慶攝）

中央斥資15.7億 提供急重症、門診到長照整合服務 2029年底完工

澎湖邁入超高齡社會，醫療和長照的需求迫切，立委楊曜多年前提出澎湖醫院興建長照醫療大樓的構想，經過多次經費增加及變更設計，行政院終於核定總經費十五．七億元，提供二百五十個床位；總統賴清德跨海昨天主持動土，表示長照3.0著重於推動公立長照機構，並提高對私人長照機構式服務據點補助，期盼將長照政策做得更好。

地上8層、地下1層建物 250床位

部立澎湖醫院將興建地上八層、地下一層長照暨醫療綜合大樓，包括三樓綜合病房四十床及加護病房十床，五至八樓則設置二百床住宿型長照床位，預計二〇二九年底完工。

總統期許 醫療服務「量增質提」

賴清德表示，澎湖縣六十五歲以上長者比例已超過兩成，達到超高齡社會，加上離島醫療資源相對不足，凸顯強化醫療資源的必要性，中央大力支持，全額出資十五．七億元興建綜合大樓，以強化醫療服務，期許澎湖的醫療服務能達成「量增質提」（數量增加、品質提升），造福鄉親「活得久、更健康久」。

明年長照3.0預算編列超過一千億元，賴清德表示，長照3.0著重於推動公立長照機構，並提高對私人長照機構式服務據點的補助，減輕家庭負擔；希望整合醫療與長照資源，將居家照顧、社區長照據點、機構長照服務及社區診所、醫院、醫學中心等整合在一起，期盼將長照政策做得更好。

澎湖醫院院長匡勝捷表示，澎湖醫院新大樓將融合醫療服務與住宿式長照機構，提供從急重症醫療、門診照護到長照安養服務，期盼能有效提升醫院的醫療照護量能、強化長照服務品質，讓鄉親們可以在家鄉安養樂齡。

另外，今年全國孝行獎首次移師澎湖舉行，賴清德現身會場頒發獎盃，讓得獎人相當興奮。澎湖空運機票一票難求，澎湖開台天后宮主委蔡光明為民請命，賴總統允諾協助解決。

澎湖醫院新建長照醫療大樓完工示意圖（右）。（澎湖醫院提供）

