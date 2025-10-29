新洲美段基地給輝達 議員憂羽球館跳票

新光人壽同意與台北市政府合意解約，讓出北士科T17、T18地上權，不過近期傳出輝達另屬意新洲美段四十三號基地；產業發展局長陳俊安昨天表示，輝達仍在進行內部評估程序，尚未接獲進一步訊息。議員陳賢蔚指出，新洲美段這塊地正是市長蔣萬安先前高調宣布要蓋國際級羽球館的用地，擔憂政策跳票。對此，蔣萬安出席公安督導會報前受訪說，「我們都會把適合的土地提供給輝達」，也會有相關配套，但未多做說明。

蔣萬安︰會把適合土地提供給輝達

陳賢蔚提到，根據體育局公布的「北投士林科技園區西基地文教用地建置國際羽球館新建工程」可行性評估報告，選定用地就是新洲美段四十三號，同時也是原洲美國小復校的預定用地，兼具教育與體育用途。如果輝達選擇進駐新洲美段四十三號基地，原本規劃如何應變？不要讓一樁美事，衍生後續羽球館跳票、園區內沒有教育用地可供規劃的遺憾。

蔣萬安回應，市府會把適合的土地提供給輝達，一切會有相關配套，最重要的是能讓輝達可以順利落腳台北市，持續跟輝達溝通，也會將最新進度和結果向大家報告。

陳俊安補充，市府提供的場域均有詳細評估，每塊地都有自己的優勢，輝達統一規劃廿四日以後展開內部討論，除了書面作業，按照過往的經驗，輝達對有興趣的基地，會安排實際勘查，市府至今仍未收到輝達進一步訊息。

