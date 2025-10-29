《中央普發1萬》北市促銷慢 議員批「行銷擺爛」

中央即將全民普發一萬元，台北市議員秦慧珠在市議會財建委員會提案，要求推動普發現金促銷方案，希望民眾能留在台北市消費，但市府面對議員提案竟僅以「半張紙」回覆，秦慧珠昨痛批，沒辦法接受市府擺爛的態度，氣得當場撕掉回覆報告。第一召集人林世宗表示，全部議員加簽，決議提案付委大會，也要求商業處盡速提出執行報告。

「半張紙」回覆提案 秦慧珠怒撕報告

秦慧珠表示，台北市有兩百四十四萬多人，只要普發一萬元都在北市消費，商機就會有二四四億元，市府應當立即推出行銷方案，或綁旅遊、文化、夜市等，讓這些項目都可以有優惠。現在一萬元最快在十一月初，就會發放到民眾戶頭，現在市府應要「敲鑼打鼓」行銷活動了，卻以「半張紙」答覆議會，是搞什麼東西？沒有辦法接受這個擺爛態度。

請繼續往下閱讀...

商業處︰研議活動 11月中公布大禮包

北市商業處長高振源則回覆，目前已在研議相關抽獎活動，目前公告發包中，預計會有超過三千萬元的消費抽獎獎項，並在十一月中執行各局處包括觀傳局的旅宿、文化局場館等，也會推出相關優惠，也會整合農產、漁產等提供相關優惠滿額送，把大家留在北市消費。

不過秦慧珠依然不滿意，狠嗆「報告個什麼鬼」，民間的大賣場在上週就祭出優惠方案，而市府卻要拖到十一月中才要公布大禮包，「丟不丟臉？」民眾拿到一萬元錢都花光了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法