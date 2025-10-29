彰化爆虐童 縣府︰幼兒園將退出準公幼

彰化縣議員賴清美（左）質詢某連鎖準公幼傳出疑似虐童事件，教育處長蔡金田（右）答覆已獲教育部函文退出準公幼。（取自彰化縣議會）

彰化縣一家連鎖準公共化幼兒園，去年爆發疑似虐童風波，彰化縣議員賴清美昨天在縣政質詢表示，至少六名學童受害，主要涉案的教保員，涉及二週一五八次不當管教，這樣的幼兒園竟然還能招生？彰化縣政府教育處表示，明年二月起減招兩成，教育部上星期已發函，這家幼兒園將退出準公幼名單。

賴清美強調，彰化縣人口一再流失，卻發生孩童疑似被虐待事件，有三名幼童的家長，提告涉案的教保員妨害性自主、傷害與虐待，還有孩童一天被暴力侵犯廿四次，這真是太可怕了，縣府竟只裁罰主要涉案教保員廿三萬元並吊照三年、園方四十二萬元，難道事情發生時，園方沒有人制止？

2週158次不當管教 6童受害

教育處長蔡金田表示，由於準公幼補助來自教育部，請示教育部後收到回函，確定這家幼兒園將退出準公幼名單，時間是明年二月，至於學童部分，將會調查是否繼續留在原幼兒園就讀，如要轉園，會予以安置與輔導。

至於外界質疑幼兒園會改名，教育處指出，幼兒園如果要改名，不必重新立案，只要檢附相關資料即可，目前彰化縣有一四五家準公幼。

