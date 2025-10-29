中市府說法反覆 議員︰對盧秀燕產生信任危機

台中市府針對非洲豬瘟說法遭外界質疑反覆，議員批全民對市長盧秀燕產生信任危機。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府針對非洲豬瘟說法遭外界質疑反覆，民進黨多位議員昨在市議會指出，高雄市的大榮貨運因避說載運豬肉物流車去向，遭高市重罰最高三百萬，但台中市府迄今竟未有任何行政裁罰，一張裁罰單都沒有開出來，且說法反覆已讓全國民眾對台中市長盧秀燕產生信任危機；台中市副市長黃國榮表示，先以防疫優先，目前尚未有任何行政裁罰。

一張裁罰單都沒開 副市長︰防疫優先

此外，農業局、環保局及教育局昨先到國民黨說明防疫情形，今天中午向民進黨團說明，市議會今天中午將進行朝野協調，討論是否成立議會專案小組及是否選一天的業務質詢在會後進行專案報告。

請繼續往下閱讀...

議員陳俞融表示，事件發生至今近一週，行政院政務委員陳時中前天還表示，該養豬場還有二處呈現陽性，台中市飼養二百頭以上豬場共有七萬八千多頭豬隻，其中可用廚餘養豬的豬場則有卅八家，要求市政府注意，勿讓疫情擴大。

陳俞融並痛批，獸醫佐「無獸醫執業執照」可依獸醫法卅條馬上開罰，盧秀燕稱蒸煮廚餘沒有罰則，馬上就被中央打臉可依廢棄物處理法直接開罰，卻推給檢調，痛批盧秀燕把責任推給中央，市府迄今未見任何行政裁罰，要求立即開罰。

陳淑華則表示，盧秀燕防疫無力，採檢慢半拍，獸醫師有無在現場都不知道，廚餘處理亂無章法，到現在疫調搞不清，台中市民及全國民眾對盧秀燕產生信任危機，已看破盧市府的手腳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法