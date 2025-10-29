民怨未溝通 桃園成功二橋抗議中動工

桃園區成功二橋舉辦動工典禮，市長張善政會後走向忠義里長陳淑珮，雙方面對面溝通一度火爆，不歡而散。（記者鄭淑婷攝）

忠義里民質疑蓋橋效益 張善政︰改善五岔路壅塞 一定要做

桃園市政府斥資四億元興建桃園區成功二橋、昨在里民抗議聲中動工，居民不滿蓋橋前未溝通，並質疑蓋橋效益，忠義里長陳淑珮與里民到場拉白布條抗議；市長張善政主持動工典禮罕見動怒、喊話「不要干擾我們正常程序」，強調「成功二橋一定要做」，會後雙方面對面溝通，仍不歡而散。

五岔路將改為十字路口 2028年完工

桃園區三民路一段、三民路、成功路二段、成功路三段、長壽路間的五岔路口，是往來桃園、龜山區的要道，每逢上下班時段就塞車，市府規劃新建成功二橋，從成功路三段延伸到台一線成功陸橋，長度一五三米、寬十六米，讓往返虎頭山的車流改道成功二橋，屆時五岔路將調整為十字路口以紓解塞車問題，預計二〇二八年上半年完工。

居民昨開工時到場拉白布條抗議，張善政為此向陳淑珮喊話：「不要干擾我們正常程序？等一下結束後再溝通，我們會尊重你的意見。」

張善政表示，成功二橋興建將改善五岔路長久難解的交通壅塞，成功二橋是改變虎頭山地區重要的里程碑，如果不願意每天塞車，就一定要解決，且該路口將來有棕線、銀線、藍線捷運通過，若道路交通不改善，捷運線怎麼擠得進來。

里長批9月首場說明會 10月就動工

張善政與市府工務局長汪在宙會後與陳淑珮當面溝通，汪強調「已經溝通很多次了」，陳回擊「發包了才來開說明會」；張善政請陳提出陳情書、允諾會好好處理，「我一定會認真看」，隨後離去。

陳淑珮表示，成功二橋從規劃到動工，市府到九月才開第一場說明會，就直接說十月就要動工，四億元的工程這樣合理嗎？她也不認為成功二橋可以解決五岔路塞車問題，且未來成功路三段的成功橋將封閉，把車流都從成功二橋導入長壽路，原本就壅塞的長壽路不會更塞嗎？

居民質疑緊鄰學校 要求不封成功橋

居民認為，新建的成功二橋緊鄰高中、幼兒園，市府高舉打造寧靜、沒有空污的學區，此案卻是背道而馳，更要求未來成功二橋完工通車後，成功路三段的成功橋也不能封。

