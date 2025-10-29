廚餘養豬 苗縣府研議全面禁用

非洲豬瘟爆發後，利用廚餘養豬議題引發熱烈討論，苗栗縣長鍾東錦昨日在縣務會拋出苗栗縣研議全面禁用廚餘養豬的可行性，將牽涉層面甚廣，鍾東錦指示由秘書長陳斌山邀集農業處、肉品市場、環保、衛生局等單位開會研議、審慎評估，以杜絕豬瘟疫情。

苗縣有10家合法廚餘豬場

苗栗縣有十家合法廚餘養豬場，投入逾三千萬元建置蒸煮設備，飼養一萬三千多頭豬隻，若全面禁止使用廚餘，將造成守法業者血本無歸。

鍾東錦促審慎評估可行性

鍾東錦表示，全縣有一百廿七場養豬場，共有五萬八千多隻，目前申請蒸煮廚餘餵豬戶佔比較少數，為避免引發可能傳染非洲豬瘟疑慮，他認為應考慮多數養豬戶的生計，請秘書長陳斌山邀集農業處、肉品市場、環保局及衛生局等單位開會研商、審慎評估禁止廚餘養豬的可行性。

一般黑豬飼養以廚餘為主

苗栗肉品市場公司總經理林澄清指出，苗栗肉品市場一直以來都是全台灣最大的黑豬拍賣市場，大約每十頭豬，就有五、六頭是黑豬（大黑豬、土豬），其主要的生產地大概都在屏東縣等南部縣市；黑豬養成後，跟白豬肥瘦比例相較，黑豬肥肉較多及口感佳，長期以來是苗栗地區民眾喜歡吃的豬肉，一般黑豬飼養以廚餘為主，並輔以專用飼料混合飼養成長。

