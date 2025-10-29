為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘養豬 苗縣府研議全面禁用

    2025/10/29 05:30 記者張勳騰／苗栗報導

    非洲豬瘟爆發後，利用廚餘養豬議題引發熱烈討論，苗栗縣長鍾東錦昨日在縣務會拋出苗栗縣研議全面禁用廚餘養豬的可行性，將牽涉層面甚廣，鍾東錦指示由秘書長陳斌山邀集農業處、肉品市場、環保、衛生局等單位開會研議、審慎評估，以杜絕豬瘟疫情。

    苗縣有10家合法廚餘豬場

    苗栗縣有十家合法廚餘養豬場，投入逾三千萬元建置蒸煮設備，飼養一萬三千多頭豬隻，若全面禁止使用廚餘，將造成守法業者血本無歸。

    鍾東錦促審慎評估可行性

    鍾東錦表示，全縣有一百廿七場養豬場，共有五萬八千多隻，目前申請蒸煮廚餘餵豬戶佔比較少數，為避免引發可能傳染非洲豬瘟疑慮，他認為應考慮多數養豬戶的生計，請秘書長陳斌山邀集農業處、肉品市場、環保局及衛生局等單位開會研商、審慎評估禁止廚餘養豬的可行性。

    一般黑豬飼養以廚餘為主

    苗栗肉品市場公司總經理林澄清指出，苗栗肉品市場一直以來都是全台灣最大的黑豬拍賣市場，大約每十頭豬，就有五、六頭是黑豬（大黑豬、土豬），其主要的生產地大概都在屏東縣等南部縣市；黑豬養成後，跟白豬肥瘦比例相較，黑豬肥肉較多及口感佳，長期以來是苗栗地區民眾喜歡吃的豬肉，一般黑豬飼養以廚餘為主，並輔以專用飼料混合飼養成長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播