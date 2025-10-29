為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雨勢持續 新店錦繡碧瑤社區擴大撤離至136人

    2025/10/29 05:30 記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導
    新店區錦秀路49巷擋土牆坍方，工務局正進行降土壓清坡作業。（記者翁聿煌攝）

    新店區錦秀路49巷擋土牆坍方，工務局正進行降土壓清坡作業。（記者翁聿煌攝）

    受到東北季風影響，新北市連日強降雨勢未歇，新北市政府持續監控新店區錦繡、碧瑤山莊間坍塌的擋土牆，目前雖然現場三個監測點數值穩定，但是因夜間雨勢過大，造成雨水滲入，泥沙局部沖刷至民宅周圍，市府為安全考量，廿八日清晨五點擴大預防性撤離共五戶、十九人，目前總共已撤離五十三戶、一三六人。

    工務局長馮兆麟連日前往現場勘查工程應變情況，馮兆麟表示，廿八日會在擋土牆上方接設水管引流，邊坡也覆蓋土方與帆布，減少雨水滲入擋土牆，並利用雨間歇空檔加速邊坡搶災工程，市府會掌握天候及監測數值變化，一切以社區居民安全為優先。

    工務局調配人力與機具今日持續進行坍方處的降土壓清坡作業，技師公會協助搶災，大地技師公會技師芮嘉航及新北土木技師公會理事長丘達昌在清晨五點接獲通知立即到場監控環境變化。

    工務局表示，新店錦繡、碧瑤社區間的擋土牆廿五日發生坍塌，再撤離共五戶、十九人。

    市府到目前為止撤離人數共有五十三戶、一三六人，市府災害應變中心前進指揮所持續開設，由工務局、消防局及新店區公所相關單位輪值，隨時提供給予住戶協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播