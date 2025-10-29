為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北捷運土城高架段 最快年底開工

    2025/10/29 05:30 記者賴筱桐、黃子暘／新北報導
    捷運土城樹林線是行經樹林的第一條捷運。圖為樹林段施工中。（記者賴筱桐攝）

    捷運土城樹林線是行經樹林的第一條捷運。圖為樹林段施工中。（記者賴筱桐攝）

    歷經5次流標終決標 預估2031年完工 前往台北市中心將可節省20分鐘

    新北市捷運土城樹林線是樹林第一條捷運，分為三個區段標辦理，其中土城地下段及樹林段都在施工中，但土城高架段受到大環境缺工缺料影響，歷經五次流標，昨天終於決標，由皇昌營造股份有限公司得標，最快年底前開工，完成土樹線最後一塊拼圖，預估二〇三一年完工，新北市西南側居民前往台北市中心可節省約廿分鐘通勤時間。

    完成土城樹林線 最後一塊拼圖

    市府捷運工程局局長李政安表示，土城樹林線CQ880B土城高架段雖然面臨大環境國內通案性招標困難，但市府積極探詢廠商意願，依據市場行情檢討履約條件，今年四月新北市接手辦理招標作業，半年內完成決標，接續進行簽約與行政作業後，將以最快速度進場施工，預計年底前開工，感謝中央聽見地方的期待，在工程決標前核定財務修正計畫。

    捷運局說明，CQ880B土城高架段串聯CQ880A土城地下段與CQ890樹林段，全長約三．八二公里，包含三座高架車站（LG11、LG12、LG13）、四段高架橋與一座主變電站，CQ890樹林段已於二〇二二年十一月開工，CQ880A土城地下段也在去年三月開工，預計全線二〇三一年完工。

    將串聯中和、土城、樹林及新莊地區

    捷運局補充，土城樹林線完工通車後，可與板南線土城站、中和新蘆線迴龍站、桃園棕線轉乘，串聯中和、土城、樹林及新莊地區，未來新北市西南側居民前往台北市中心可節省約廿分鐘通勤時間，帶動沿線都市更新與區域發展。

    此外，新北市捷運公司在環狀線南機廠內設立非營利幼兒園，服務捷運公司員工與當地家戶托幼需求，市議員彭佳芸昨在總質詢時建議，蘆洲區有中和新蘆線機廠，集賢公園現正建置環狀線北環段北機廠，爭取兩處比照南機廠設置幼兒園，並開放部分名額給當地住戶。市長侯友宜說樂觀其成，將請捷運局相關單位評估，如評估可行就做。

    CQ880B土城高架段工程歷經5次流標，終於決標，最快年底前動工。圖為LG13車站模擬圖。（捷運工程局提供）

    CQ880B土城高架段工程歷經5次流標，終於決標，最快年底前動工。圖為LG13車站模擬圖。（捷運工程局提供）

