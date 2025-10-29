愛心家電遲未發 花蓮縣府官員甩鍋被打臉

花蓮光復災區受災戶的家具、電器都被大水沖走，許多愛心團體捐贈電鍋、冰箱、洗衣機等家電用品，但災民抱怨善心團體宣布捐贈家電給縣府，災後迄今逾月，都還未收到；縣府官員面對災民質疑，卻推說要受議會監督，議長張峻昨天反駁，不要把縣府的動作遲緩卸責給議會；縣府則改口，大型愛心家電本週開始配送到府。

被議會卡關？ 張峻：顛倒是非

議長張峻說，災民反映拿不到善心團體捐給縣府的大型愛心家電，但縣府中區服務中心卻回覆：「縣府一切行動都受議會監督」，讓災民誤會是被議會卡關，根本是顛倒是非，議會並未介入縣府募集或發放任何物資。縣府若有心，該做的事自然做得起來；若無心再多推託也掩飾不了「沒作為」的事實。

請繼續往下閱讀...

縣府澄清說，經查證為縣府中區服務中心林姓副主任在社群LINE平台內向大同村民眾所留文字訊息，說明公務機關依照一定程序將愛心家電配送給受災戶的原則，造成社會誤解或影響，縣府將虛心檢討改進。

改口本週開始配送到府

縣府指出，「大型」愛心家電配送，以「受淹水災戶及每地址優先一組」為原則，依鄉公所整理提供的受災戶名冊，分批次陸續宅配到府，各愛心單位下訂及生產出廠狀況不一，本週將有部分大型家電可陸續宅配。

大型愛心家電採宅配方式，如冰箱、洗衣機、瓦斯爐及電視等，各公益團體陸續下訂生產中，將視各品項的出廠進度，依照鄉公所提供受災戶名冊宅配，以一受災門牌地址領取一組為原則。

林保署花蓮分署指出，依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化，上游集水區未來四十八小時累積雨量為卅四MM，低於黃色警戒值二百MM，降雨曲線平緩；燕子口堰塞湖持續降挖與引流，逐步降低壩頂溢流高程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法